E OFICIAL! Acesta este DOCUMENTUL pe care il asteptau mii de profesori ieseni. IATA ce contine

Liderii USLIP Iasi au prezentat proiectul de lege a salarizarii unitare. De precizat ca acest act formativ va intra in dezbatere publica si urmeaza sa fie votat, aprobat, respectiv promulgat de presedintele Klaus Iohannis pe viitor.



Iata principalele modificari pe care le aduce proiectul de lege:

• Cresterea salariilor de baza mici cu un procent mai mare fata de celelalte salarii de baza din grila de salarizare, astfel incat raportul intre salariul de baza minim si cel maxim in sectorul bugetar se reduce la 1 la 12, fata de 1 la 15 cat este in prezent. Prin aceasta masura, salariile de baza aflate la baza piramidei salariale vor inregistra o crestere accentuata , in jur de 100%, aceasta crestere fiind din ce in ce mai mica pentru salariile aflate in partea superioara a piramidei salariale;

• Cresterea substantiala a salariilor de baza pentru personalul medical, incepand cu anul 2018, astfel incat medicul UPU sa beneficieze de echivalentul a 3.600 euro pe luna, iar medicul rezident UPU sa beneficieze de echivalentul a 1.200 euro/luna

• Cresterea substantiala a salariilor de baza pentru personalul din educatie, aceasta crestere fiind cuprinsa intre 90% -150%, pentru invatamantul preuniversitar si intre 33% - 125% pentru invatamantul universitar

• Cresterea substantiala, de peste 100%, a salariilor de baza pentru personalul artistic din familia ocupationala “Cultura“;

• Cresterea substantiala, de peste 100%, a salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie pentru personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, in special pentru functiile cu nivel mai mic de salarizare;

• Stabilirea salariilor de baza ca valori nominale in lei pentru anul 2022, eliminarea coeficientilor de ierarhizare si a valorii de referinta utilizate in prezent conform Legii-cadru nr.284/2010;

• Stabilirea salariilor de baza, a soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza, indemnizatiilor de incadrare, incepand cu anul 2023, prin inmultirea coeficientilor prevazuti in Anexele I-VIII la lege cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare la acea data;

• Stabilirea aceluiasi nivel de salarizare pentru functiile comune existente in cadrul familiilor ocupationale;

• Stimularea performantei profesionale, prin majorarea procentului de acordare a premiilor lunare de la 2% din cheltuielile cu salariile, cum a fost prevazut in Legea-cadru nr. 284/2010, la 5% din cheltuielile cu salariile, pentru persoanele care obtin rezultate deosebite in activitatea desfasurata in cadrul institutiei;

• Acordarea primei de vacanta anuale, sub forma de vouchere de vacanta, la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata;

• Acordarea indemnizatiei de hrana anuala la nivelul a doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata. Aceasta masura nu se va aplica personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala care, potrivit legii, beneficiaza de drepturi de hrana, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata.

• Reglementarea modului de stabilire a veniturilor lunare pentru personalul platit din fonduri publice din institutiile si autoritatile publice ale administratiei publice locale, prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sau a consiliului general al municipiului Bucuresti, fara a depasi limita maxima a indemnizatiei lunare a functiei de viceprimar, a indemnizatiei lunare a vicepresedintelui consiliului judetean, sau, dupa caz, a vicepresedintelui consiliului general al municipiului Bucuresti, corespunzator nivelului de organizare;

• Reglementarea modalitatii de remunerare a personalului care detine titlul stiintific de doctor prin acordarea unei indemnizatii lunare pentru titlul stiintific de doctor in cuantum de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care detine titlul;

• Incadrarea sumei sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor in procentul de 30% din suma salariilor de baza, pe total buget pentru fiecare ordonator decredite;

• Sunt definiti mai multi termeni, cum ar fi salariul de baza, salariul lunar, venitul salarial, prin care se urmareste eliminarea neclaritatilor existente in prezent;

• Salariile de baza pentru fiecare functie sunt stabilite, pe categorii de personal, in raport de clase, de studii, grade/trepte profesionale si gradatii;

• Promovarea in grade/trepte profesionale se face de regula pe un post vacant, din 3 in 3 ani, sau conform unor reglementari din statutele proprii;

• Avansarea in gradatii se va face din 5 in 5 ani, prin majorarea salariului de baza avut cu procente cuprinse intre 2,5 si 7,5%;

• Reglementarea ocuparii prin transfer a unui post vacant sau temporar vacant, si de catre celelalte categorii de personal bugetar, nu numai de functionarii publici, asa cum prevede actualul sistem.

Legea salarizarii unitare a ajuns in dezbatere publica, inainte de a intra in procedura aarlamentara. Liviu Dragnea, presedintele PSD, a declarat luni ca este deschis la orice amendament, venit din partea oricui, daca este de natura sa aduca imbunatatiri legii.