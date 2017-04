E oficial! Sotia lui CABRAL a castigat procesul

andreesi cabral

Sotia lui Cabral a fost prinsa anul trecut de politistii de la Rutiera dupa ce a fortat semaforul, motiv pentru care agentii i-au suspendat permisul de conducere.

Andreea nu s-a lasat, a contestat masura in instanta, iar recent a avut castig de cauza.

Ea a depus actiunea in instanta in luna septembrie a anului trecut, iar primul termen a avut loc la inceputul acestui an. Recent, magistratii au pronuntat verdictul.

”Admite plangerea. Anuleaza procesul-verbal si inlatura sanctiunile dispuse. Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare, cerere ce se va depune la Judecatoria Sector 3”, se arata in decizia instantei.