E OFICIAL! TRANZACTIE IMOBILIARA BOMBA la Iasi! Sunt puse in JOC milioane de EURO

Anul acesta, la Iasi, s-ar putea perfecta una dintre cele mai mari tranzactiidin ultimii ani! Afacerea s-ar putea ridica la aproximativ trei milioane euro. Este vorba de una dintre cele mai mari si impozante, construite dupa 1989 si pozitionata in centrul urbei.Astfel, obiectul afacerii este cladireadin zona Fundatie si care, din 2008, a fost inchiriata de Universitatea "" (UAIC). Deja, oficial, institutia de invatamant superior achizitioneaza prindirecta "Servicii de evaluare valoare de piata teren si constructii, având nr. cadastral 123287 al municipiului Iasi - imobil Telekom, str. Alexandru Lapusneanu nr. 14".De reamintit ca in suprafata de 900 metri patrati, terenul unde este amplasat imobilul apartine Primariei. Ca date tehnice, cladirea din Fundatie are o supratata totala desfasurata de 4.581 metri patrati din care suprafata utila 3.594 de metri patrati si doua teraseDe reamintit ca la mijlocul anului trecut, actualul ministru al Justitiei si rectorul autosuspendat de la UAIC -, arata ca: "Proprietarul cladirii (firma Telekom - n.r.) agreeaza posibilitatea prelungirii contractului de, cu mentinerea clauzelor existente. Am solicitat sa analizeze si posibilitatea unui transfer de. Voi face o deplasare la Bucuresti pentru a clarifica raporturile juridice existente. Pana la sfarsitul acestei luni, vom hotari prelungirea contractului de inchiriere, cu eliminarea clauzei de confidentialitate, rezilierea acestuia sau cumpararea respectivului imobil!", a declarat profesorul Toader.Pe de alta parte, interpelata ieri (21 august - n.r.), conducerea Universitatii Cuza a facut urmatoarele precizari reporterilor BUNA ZIUA IASI (BZI) pe acesta tema."Evaluarile sunt normale si obligatorii, fiind si o conditie a Ministerului Educatiei Nationale (MEN), având în vedere si faptul ca UAIC este institutie publica. Sunt în curs doua evaluari: una financiara pentru a avea fundamentarea pretului si o a doua tehnica. În urma unei adrese a UAIC catre MEN, raspunsul MEN este ca UAIC ar trebui sa aiba urmatoarele documente pentru a respecta cerintele de legalitate: a. - Expertiza tehnica a imobilului (efectuata de un expert tehnic autorizat), b. - Raport de evaluare imobiliara întocmit de un evaluator imobiliar, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din România (ANEVAR), c. - Oferta de vânzaredin parteaRomânia, d. - Extras actualizat de Carte Funciara din care sa reiasa ca imobilul este liber de sarcini", au transmis oficialii de la Cuza.Ca date interesante, de reliefat ca inca din anul 2008, in baza unui contract derulat pe cinci ani si reinnoit in timpul mandatului fostului rector al UAIC (prof. univ. dr. Vasile Isan - n.r.), institutia de invatamant superior a dovedit ca a facut unpagubos! Asta pentru o suprafata de peste 3.600 metri patrati si unde achita suma lunara de 52 mii euro, respectiv 750.000 mii euro anual (inclusiv utilitatile - n.r.). Toate acestea la o chirie, pe un singur metru patrat, la acei ani, de 14.5 euro.Paradoxal, conform unor surse de la, in acest spatiu si-a derulat activitatea atat Scolile Doctorale, respectiv Departamentul de Cercetare si libraria universitatii. In plus, chiria platita pe metru patrat aici a fost cu mult mai mare decat la celelate imobile din zona si unde se deruleaza activitati din aceasta perspectiva. Curios este ca Universitatea Cuza a acoperit in ultimii ani costurile din surse finantabile europene.Pe de alta parte, cladirea se afla si intr-un plin proces de degradare. Si mai scandalos in toata aceasta poveste imobliliara, extrem de dubioasa, este ca fosta conducere de la Cuza a acceptat o clauza in contract care o obliga sa nu divulge datele contractuale financiare. Asta cu toate ca era vorba de bani publici si nu de o relatie comerciala intre doua entitati cu capital privat.