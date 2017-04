Joi, 6 aprilie, vino la repetitia generala in regim de spectacol a celei mai noi premiere, spectacolul-eveniment „Un tramvai numit Dorinta”, in regia lui Andrei Ciobanu.

„Spectacolul - eveniment <> este o drama cu puternice accente comice sau o comedie a Destinului. Este un spectacol cu si despre oameni cu ochii larg deschisi, pentru care fericirea e doar un cuvant ca toate celelalte, pentru ca nu exista fericire deplina, ci doar drumul catre ea!

Piesa urmareste evolutia personajelor, pe care Destinul le aduce in aceeasi arena a vietii cu titlul unui destin comun: ratarea! Veti face cunostinta cu America anilor 40’, unde se va desfasura povestea febrila a decesului mental si emotional patetic al unei doamne din sudul Americii, determinata, fragila si delicata (Blanche), nascuta intr-o familie instarita. Saracia aduce decaderea ei dramatica intr-un apartament inchiriat, din New Orleans, mizer si inghesuit, unde locuiesc sora ei (Stella) si cumnatul ei cu apucaturi animalice (Stanley). Blanche se prinde in mrejele fortelor salbatice si brutale din societatea moderna. In cautarea refugiului, ea constata ca sora ei traieste cu betie, violenta, pofta si ignoranta si nu-i va aduce deloc linistea mult cautata. Aceasta femeie a luat, pentru a ajunge in casa surorii ei, un tramvai numit Dorinta, care la finalul destinatiei i-a materializat visul si a dus-o intr-un loc pe care l-a idealizat toata viata. Finalul este unul neasteptat si, cu siguranta, va starni emotie in randul publicului. Impreuna cu multe momentele de comedie, am creat o poveste de care nu va veti mai putea desparti!

Dorinte, visuri, sperante. Unde duc ele? Cate se implinesc si cu ce pret? De cate ori nu ati cautat fericirea, iubirea? Daca alegeti sa urcati in tramvaiul nostru, veti descoperi noi valente ale acestor dorinte dupa care alergam toata viata.

Este o onoare pentru mine sa pot monta la Ateneul din Iasi o capodopera a dramaturgiei americane. Din acest motiv, dar si pentru ca sunt la a treia mea colaborare in calitate de regizor pe scena mare a Ateneului , cred ca am de indeplinit o misiune foarte grea..." - Andrei Ciobanu