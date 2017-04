Sara Chafak

Sara Chafak a devenit celebra dupa ce a devenit Miss Finlanda in 2012, pentru ca apoi sa-si reprezinte tara la concursul Miss Univers in acelasi an, pe cand avea doar 22 de ani.

Sara Chafak a participat apoi la versiunea finlandeza a emisiunii Dans pe Gheata cu alte 9 celebritati, iesind pe locul 3. Celebritatea la nivel global a obtinut-o insa la sfarsitul lui 2014 dupa o mana incredibila impotriva jucatorului profesionist de poker, Ronnie Bardah.

Ea a reusit sa-l pacaleasca pe Bardah, intimidat de frumusetea femeii - clipul are aproape 6 milioane de vizualizari pe Youtube. De atunci, a inceput sa apara din ce in ce mai des la turneele de poker.



Sursa: romaniatv.net