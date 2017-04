Ea este femeia care a starnit CONTROVERSE! Face dragoste doar cu barbati casatoriti

O femeie din Marea Britanie a starnit controverse, dupa ce a dezvaluit ca nu accepta sa intretina relatii intime decat cu barbati casatoriti.

Jenny Hendle are 36 de ani, a fost casatorita de doua ori si are doi copii. Dupa ce ambele sale casnicii s-au destramat, femeia a luat o decizie bizara: in viitor sa aiba relatii doar cu barbati insurati.

Motivul? "Cred ca nu exista niciun barbat loial si sincer. Nu ma intereseaza sa ma intalesc cu barbati singuri, care imi vor promite luna de pe cer, iar apoi ma vor insela", a explicat ea pentru The Sun.

"Cand ma intalnesc cu un barbat casatorit, nu exista pretentii legate de dragoste sau angajamente pe termen lung. Stiu ca la finele zile va merge acasa, la sotia lui, iar eu sunt fericita ca voi merge acasa singura, fara alte implicatii. Relatiile mele cu barbatii insurati nu se complica. Asta imi place cel mai mult", a adaugat ea.

Asa se face ca, de la ultimul divort, in anul 2011, si pana acum, Jenny a avut numai putin de noua parteneri, cu totii casatoriti.

"Am realizat ca este in natura barbatilor sa se poarte astfel si cred cu tarie ca nu exista barbati fideli. Nu urasc barbatii. Pur si simplu cred ca barbatii nu sunt facuti sa fie cu o singura femeie", a mai spus Jenny.