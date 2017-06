Ecaterina Andronescu: "PSD nu are cum sa piarda majoritatea"

Ecaterina Andronescu

Ecaterina Andronescu a vorbit in emisiunea la Antena 3, despre felul in care ar trebui sa fie viitorul premier al Romaniei.

„Presedintele nu a iesit din litera Constitutiei si a exprimat ce e normal. PSD nu are cum sa piarda majoritatea. Si cei care nu au votat ieri sau care nu au fost in Parlament, cand este vorba despre votul pentru un nou Guvern sunt sigura ca nu vor pleca din PSD. Pana la urma acesta este un lucru la care trebuie sa ne uitam mai atenti. De ce se vrea ruperea bucatilor din PSD, cand pana la urma PSD a venit cu un program care este pentru a aduce un pic mai multa bunastare in tara”, a precizat Ecaterina Andronescu.

Intrebata cum ar trebui sa arate viitorul premier, Andronescu a spus ca acesta trebuie sa fie un om cu experienta in guvernare.

„Un om care sa mai fi participat la guvernare, sa fie instruit in directia asta. Pentru ca nu poti sa aduci acum pe cineva care sa invete cum sa guverneze tara”, a mai precizat Andronescu.