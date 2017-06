Echipa DUBIOASA a lui Sorin Grindeanu: oameni din SRI sau "Doi si-un sfert"

Echipa de secretari de stat si consilieri pe care Sorin Grindeanu si-a adunat-o sau i-a fost adunata in jurul sau, la cancelaria de la Guvern, in ultimele 6 luni, este formata in mare parte din persoane cu care Grindeanu a mai lucrat, fie la Timisoara, fie la Ministerul Comunicatiilor, dar si din cativa oameni ai UDMR si ALDE, scrie Gindul. Din echipa fac parte si fosti ofiteri SRI sau „Doi si-un sfert”, scrie Andrei Luca Popescu, in gandul.info.

Gandul prezinta cine sunt acestia:

Alexandru Chirila este directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, din martie 2017. Este fost consilier al lui Grindeanu de pe vremea cand era sef al CJ Timis, iar anterior a fost consilierul lui Nicolae Robu la Primaria Timisoara. Intre 1996 si 1997 a lucrat la DGIPI („Doi si-un sfert”), biroul din Timisoara al serviciului secret al MAI, pe informatii economice si bancare. La CJ Timis a venit ca expert in 2009, de la firma Neag Group (firma de materiale lemnoase a omului de afaceri timisorean Ioan Neag), unde era director general adjunct si a fost si administrator la Sinteza SA din Oradea, firma de produse chimice privatizata in 2006. Intre 2006 si 2007 a fost subprefect de Timis, iar intre 2001 si 2005 a lucrat la Prefectura ca secretar general. Intre 1989 si 1991 a lucrat ca inginer la Institutul Politehnic Traian Vuia din Timisoara. In cv-ul sau urmeaza o pauza pana in 1995, cand apare ca director economic la Politehnica Timisoara.

Gabriel Statescu, consilier de stat: este general SRI in rezerva, fostul sef al Directiei Comunicatii si Tehnologia Informatiei, trecut in rezerva in 2017, dupa eliminarea lui Florian Coldea de la conducerea SRI, din cauza scandalului cu Sebastian Ghita. Sotia sa, Manuela Statescu, a iesit la pensie tot din SRI.

Florin Cristian Vidu, consilier incadrat la SGG: vine de la SRI, de la Directia Comunicatii si Tehnologia Informatiilor, care a fost condusa de generalul Gabriel Statescu, consilierul lui Sorin Grindeanu.

Eugen Gabriel Mazilu, consilier la unul dintre cabinetele secretarilor de stat: colonel SRI in rezerva, fost director adjunct al Centrului National CYBERINT. Este expert in securitate cibernetica si a colaborat cu firma Q East Software din Bucuresti, producatoare si distribuitoare de software, reparatii echipamente de comunicatii. Firma este detinuta de Marius Sticlaru si de Tiberiu Lorenzio Leta. Au dezvoltat un software de securitate IT, Smart Investigator. Cei doi sunt conducatorii Camerei de Comert Romania-Coreea.