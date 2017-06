Edith Gonzales isi revine in lupta cu cancerul! Actritei a inceput sa ii creasca din nou parul - FOTO

Edith Gonzalez

Cunoscuta actrita de telenovelepare ca si-ar reveni in, dupa ce in urma cu putin timp a publicat mai multe imagini in care apare fara, iar toata lumea a putut observa ca parul ei natural a inceput din nou sa creasca. Edith Gonzales a primit anul trecut o veste cumplita, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer de col uterin, iar viata sa a luat o intorsatura neasteptata. Dupa ce a inceput tratamentul cusi a trebuit sa se tunda la zero, insa, in ciuda sanatatii precare, nu a renuntat niciodata la speranta si nu a incetat sa fie pozitiva si plina de viata. Acum, vestile par sa fie bune pentru celebra actrita, pentru ca parul ei natural a inceput din nou sa creasca, semn cape care l-a urmat a avut efectul dorit. Totodata, Edith Gonzales s-a filmat in momentul in care se distra la Seattle, in Statele Unite ale Americii, iar imaginile au ajuns rapid pe Instagram.