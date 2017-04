Editii speciale lansate de Dacia la Geneva! Ce preturi de pornire au - FOTO

Dacia a prezentat la Geneva noile editii limitate ale versiunilor Stepway din gama sa, numite Explorer, Brava sau Celebration, in functie de tara. Succesul acestor editii se bazeaza in special pe apetitul crescut al europenilor pe masini cu trasaturi de crossover. Noua versiune Logan MCV Stepway se afla de asemenea printre modelele din editia limitata, dar nu a fost lansata inca in Romania.

Editiile speciale anuntate au inceput deja sa fie oferite publicului din tarile europene, primele pe lista fiind si cele mai mari, scrie profit.ro. Franta, care absoarbe cele mai multe masini Dacia anual, a prezentat modelele SL Explorer, o gama de versiuni Stepway cu o culoare a caroseriei gri si echipamente standard precum Media NAV si camera pentru marsarier. Si interiorul beneficiaza de culori speciale si insertii de culoare pe bord. Pretul de pornire al echiparii numite Explorer este de 14.200 euro, pentru Logan MCV Stepway. Sandero Stepway Explorer costa 12.800 euro, pret de pornire cu motorul TCe 90.