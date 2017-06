Numele noului prefect de Vaslui, Eduard Popica, a aparut intr-un controversat dosar de trafic de droguri de mare risc (cocaina), avand calitatea de martor. In hotararea Tribunalului Iasi se arata ca Popica a relatat judecatorilor despre cum a fost contactat de traficantii si cum unul dintre ei ar fi incercat sa il intimideze din inchisoare.

Eduard Popica (33 ani) a fost martor in dosarul in care un interlop din Vaslui, cunoscut traficant international de droguri, si un fost jandarm al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Vaslui au fost arestati si, ulterior, condamnati dupa ce au fost prinsi in flagrant in timp ce au ridicat de la un oficiu postal din Iasi o comanda din Costa Rica, in care aveau aproape jumatate de kilogram de cocaina. Drogurile fusesera livrate pe numele prietenei jandarmului, fara stirea acesteia.

In timpul anchetei si al cercetarii judecatoresti, fostul jandarm, Alin Iustinian Toderita a sustinut ca nu ar fi stiut ca in colet se aflau droguri si ca ar fi avut doar o relatie de amicitie cu traficatul Andrei Pascaru. Stia ca se ocupa de furturi in strainatate si banuia ca se drogheaza, insa a invocat ca singura sa implicare ar fi fost punerea la dispozitie a adresei unei prietene pentru a fi livrat coletul.

Mai mult, fostul jandarm, potrivit anchetatorilor, a incercat sa zadarniceasca ancheta si sa influenteze martorii pe care a incercat sa-i contacteze direct sau prin intermediari pentru a le cum sa pledeze in fata instantei.

Procurorii au adunat probe care sa demonstreze ca jandarmul stia de preocuparile interlopului Pascaru Andrei de mai multi ani. Mai mult, cei doi au reusit in 2012 sa ridice de la un oficiu postal din Vaslui un colet primit din America Latina in care se aflau 100 de grame de cocaina, fara a fi interceptati de organele de ancheta.

Astfel, in hotararea Tribunalului Iasi, se arata ca cei doi traficanti l-au contact Eduard Popica pentru a se interesa cum poate fi ridicat un colet din strainatate de o alta persoana decat cea indicata in documentele de livrare. Popica a fost audiat de judecatori unde a relatat despre acest episod. Ulterior, dupa ce a dat declaratie in fata judecatorilor a fost contactat telefonic de Toderita printr-un intermediar.

”Din declaratia martorului Popica Eduard Andrei, rezulta faptul ca in anul 2010 inculpatii s-au interesat despre conditiile in care poate fi ridicat un colet extern de catre o alta persoana decat destinatarul. Martorul Popica Eduard Andrei declara ca dupa ce a dat declaratie la Tribunalul Iasi, in drum spre Vaslui, fiind in masina cu M.O., acesta a fost sunat pe telefon si i-a spus ca vorbeste cu inculpatul Toderita Alin Iustinian, care suna de la Penitenciar de pe telefonul fix, si care i-a transmis ”salutarile de rigoare”, sintagma care i-a creat martorului o stare de ingrijorare”, se arata in sentinta Tribunalului Iasi, prin care s-a dispus condamnarea lui Toderita la 5 ani de inchisoare.

sursa: Adevarul