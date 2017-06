Efectul cafelei asupra ficatului

Intr-un studiu publicat in revista Alimentary Pharmacology & Therapeutics, cercetatorii au analizat datele care proveneau de la alte noua studii efectuate in prealabil si au ajuns la concluzia ca persoanele care consuma doua cesti de cafea in fiecare zi prezinta un risc cu 44% mai mic de a dezvolta ciroza hepatica, fata de persoanele care nu beau cafea. Iar riscul acesta a continuat sa scada in cazul persoanelor care consumau intre trei si patru cesti de cafea pe zi, cu pana la 65%.

Ciroza reprezinta o cicatrice a ficatului, fiind provocata de leziuni aparute de-a lungul timpului, in ani de zile, care interfereaza cu capacitatea organului de a functiona la capacitatea sa normala. Constatarile acestui nou studiu ar putea fi foarte importante pentru pacientii care sunt sensibili la aceasta afectiune, conform doctorului OJ Kennedy, de la Universitatea Southampton din Marea Britanie. Cu toate acestea, sunt necesare mai multe cercetari, pentru a verifica si analiza veridicitatea acestui studiu. Este nevoie de studii clinice care sa investigheze beneficiile pe care le poate oferi cafeaua organismului uman, precum si problemele pe care le poate cauza, astfel incat fiecare medic sa poata face recomandari specifice pacientilor.

Insa aceste noi descoperiri cu privire la corelatia dintre cafea si sanatatea ficatului nu ne indeamna sa facem exces.

Un consum al cafelei dus la extrem poate anula efectele sanatoase aduse ficatului nostru. Consumul in exces este corelat, de asemenea, cu probleme ale inimii, un sistem imunitar scazut, aparitia mai multor tipuri de cancer si multe altele. Dar, daca iti place sa incepi dimineata cu o cana de cafea aromata, este recomandat sa continui acest obicei sanatos. Alte cercetari au ajuns la concluzia ca aceasta bautura este sursa numarul unu de antioxidanti din dieta noastra.

De asemenea, persoanele care beau cafea in mod regulat sunt predispuse unui risc mai mic de aparitie a diabetului de tip 2 si a afectiunii Parkinson, unei durate de viata mai lungi. Consumata cu moderatie, cafeaua iti poate stimula si performantele atletice. Asa ca nu uita sa consumi aceasta bautura in limitele normale, pentru a beneficia de proprietatile sale.