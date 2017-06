Efectul Grindeanu asupra UDMR

Sorin Rosca Stanescu

Patriotii au toate motivele sa fie mandri. Ei sunt pe cale de a readuce UDMR in prim-planul politicii romanesti. Klemen Hunor are de ales. Fie se va alia cu PSD+ALDE, intarind majoritatea existenta si inclinand balanta decisiv de partea acesteia, fie se va alia cu viitoarea majoritate, plasandu-se undeva chiar in epicentrul acesteia. Si intr-o varianta si in cealalta, maghiarii au de castigat. Intrebarea cheie este, insa, unde anume vor castiga mai mult. Si, desigur, nu este deloc lipsit de importanta sa aflam si ce intentii are statul paralel cu UDMR.

Razboiul politic aflat in plina desfasurare se joaca pe muchie de cutit. Intr-o parte, avem alianta PSD+ALDE. Subrezita prin ruperea ALDE, executata cu promptitudine ostaseasca de Daniel Constantin. Si prin incredibila resuscitarea a lui Sorin Grindeanu. Caruia i s-a aliat, promp si eficient, Victor Ponta. De altfel, raspunzand ordinului pe unitate, au venit si altii in barca premierului renegat.

In cealalta parte, este un personaj care pare singur, aproape izolat, dar caruia Constitutia si modul extraconstitutional in care este organizat statul roman ii confera puteri importante. Klaus Iohannis. Acesat se pregateste pentru a obtine un nou mandat. Si nu prea are performante in spate. Absenta performantelor trebuie inlocuita cu altceva. Iar langa Klaus Iohannis s-au aliniat elemente de mana forte ale statului paralel. Cu totii au drept obiectiv substituirea prin ei insisi a celor alesi democratic. Constructia, pe aceasta cale, nu numai a unui pol de putere care a existat si exista, ci si ridicarea acestuia pe piedestalul castigator.

Numaratoarea inversa a inceput. Pregatindu-se pentru al doilea mandat, Klaus Iohannis, indiferent de sprijinul pe care il are din directia “sistemului”, incearca sa devina si beneficiarul unei legitimitati politice. Aceasta legitimitate politica nu poate fi data decat tot de o aparenta democratica. Klaus Iohannis are nevoie ca de aer ca, in spatele lui, sa se alinieze suficiente forte politice pentru a face invizibile sau cat mai putin vizibile manevrele anti-democratice ale institutiilor de forta. Iar momentul a sosit. Sau poate nu?

Teoretic, cel mai important partid de opozitie, pe care ar putea calari Klaus Iohannis in ofensiva lui pentru un al doilea mandat, este PNL. Dar PNL abia a iesit, in acest weekend, din durerile facerii. Liberalii beneficiaza de un nou inceput. De o noua viata. Sub conducerea lui Ludovic Orban. Dar, pana cand acest partid se va restructura si va deveni cu adevarat un instrument politic eficient, capabil sa il impinga pe Iohannis catre al doilea mandat, mai dureaza. Cel putin cateva luni. Si chiar si asa, ramane de vazut in ce masura Ludovic Orban accepta sa sacrifice, in viitor, PNL, mizand pe Klaus Iohannis, sau in ce masura, din calculele pe care le face, rezulta ca un al doilea mandat al lui Iohannis, spre deosebire de primul mandat, ar fi benefic si nu malefic pentru liberali. Daca PNL isi reface fortele in timp record si daca este decis sa mearga pe mana lui Iohannis, atunci acest partid ar putea deveni un veritabil magnet si pentru celelalte forte dispersate ale actualei opozitii. Impreuna cu societatea civila aflata sub control si cu institutiile de forta, ar putea actiona cu succes, luand cu asalt, pe parcursul acestui an, puterea executiva. Si dand, astfel, de pamant cu alianta PSD+ALDE.

In linii mari, intre acesti parametri se joaca viitorul puterii executive de la Bucuresti. Cine va sta, in acest an si pana in 2019, in Palatul Victoria? Cine se va afla efectiv la butoanele puterii? Raspunsul corect la aceasta intrebare pare, la prima vedere, halucinant. Balanta, intr-o directie sau alta, o inclina UDMR.

In acest moment, atat PSD+ALDE, cat si Klaus Iohannis, aliatii sai si institutiile de forta si-au epuizat resursele. Impartindu-si relativ egal influenta pe scena politica romaneasca. Doar UDMR mai poate face diferenta. Pe termen scurt si pe termen mediu.

Cel mai dramatic si urgent obiectiv al PSD+ALDE este sa isi treaca automotiunea de cenzura. O operatiune demna de Cartea Recordurilor. Dar, in acelasi timp, indispensabila pentru pastrarea puterii conferita de Guvern. In acest scop, va functiona o aritmetica dramatica. Cea a numarului de parlamentari aflati intr-o tabara sau in cealalta. Aparent, PSD+ALDE dispun de o majoritate pe care eu o estimez la 7 voturi, iar cei mai optimisti la 14. Oricum am privi lucrurile, aceasta majoritate este extrem de fragila. Ea poate fi rasturnata prin influenta pe care Victor Ponta o are asupra unor parlamentari carora le-a facut, in trecut, servicii. Sau carora le mai poate face in viitor. Mai sunt si parlamentari santajabili. Sau chiar santajati. Mai sunt, evident, si parlamentari care raspund ordinului pe unitate. Gen Grindeanu, Jianu, Ponta. In aceste conditii, PSD+ALDE, aflata intr-un declin evident de imagine prin insusi faptul automotiunii, dar si prin imposibilitatea constitutionala de a-si indeplini legal angajamentul de a prezenta, azi, in plen, textul motiunii, are nevoie ca de aer de forte proaspete. De un supliment de voturi. Aceste voturi nu pot fi obtinute decat de la UDMR.

Dar, pentru moment cel putin, UDMR a intors spatele aliantei PSD+ALDE, in ciuda faptului ca a obtinut de la aceasta, in mod discret, suficient de multe locuri in executiv. PSD+ALDE le-ar oferi maghiarilor, intr-o alianta formalizata, in mod evident, avantaje mai mici decat cealalta parte. In cealalta parte, in mod obiectiv, UDMR ar avea un cuvant mult mai greu de spus. Acesta este un argument de politica interna, care nu are cum sa nu influenteze optiunea maghiarilor. Exista insa si un argument de politica externa. Ca si Klaus Iohannis, ca si PNL, ca si PMP, UDMR este atasat nu socialistilor, ci popularilor europeni. Din tara, vine un ordin pe unitate din directia institutiilor de forta, in jurul carora graviteaza cativa lideri UDMR, in timp ce, din afara tarii, vine acelasi ordin pe unitate din partea popularilor europeni. Si, in plus, cum aratam, apare criteriul interesului pentru adjudecarea unei parti cat mai consistente de putere.

Iata cum se explica si de ce faptul ca domnul Kelemen Hunor le-a dat cu tifla reprezentantilor PSD+ALDE. Anuntandu-i ritos ca se mai gandeste cui va da voturile la automotiunea de cenzura si ca aceasta automotiune nu poate fi prezentata duminica, asa cum vor autorii ei, pentru ca, vezi Doamne, parlamentarii maghiari sunt plecati in weekend. In realitate, conform Constitutiei, textul motiunii trebuie prezentat la Guvern si inregistrat acolo ca atare. Iar registratura nu lucreaza in weekend in cladirea in care s-a baricadat Sorin Grindeanu.

UDMR si-a mai facut o socoteala cat se poate de pragmatica. Admitand ca, in cele din urma, intr-o coordonare perfecta, prin contracararea ordinelor pe unitate si a actiunilor de santaj, PSD+ALDE ar reusi sa isi treaca totusi automotiunea de cenzura, Klaus Iohannis are la dispozitie un instrument de tortura. Care poate fi fatal, in aceasta vara, pentru PSD+ALDE.

In cursul zilei de luni, deci inainte cu doua zile de prezumtiva trecere a automotiunii, Sorin Grindeanu ii va prezenta lui Klaus Iohannis atat demisiile – mai putin cea a lui Tudorel Toader, care a trisat –, cat si propunerile pentru noii ministri care, in linii mari, vor respecta algoritmul politic. Procedand constitutional si afirmand cu tarie acest lucru, presedintele Romaniei se va grabi sa ii valideze. Guvernul Grindeanu 2 va incepe sa functioneze oficial inainte ca, tot oficial, sa cada Guvernul Grindeanu 1.

Conform Constitutiei, din momentul trecerii automotiunii, PSD+ALDE vor fi totusi indreptatite sa ii propuna lui Klaus Iohannis un candidat de nou premier. Numai ca asta nu se intampla instantaneu. Klaus Iohannis are dreptul si obligatia sa organizeze consultari cu toate partidele parlamentare. In final, are ultimul cuvant. El va nominaliza candidatul de premier. Aceasta operatiune va dura mai mult sau mai putin timp, in functie de intentiile presedintelui. In ipoteza nominalizarii de catre PSD+ALDE, pana la omologare, Klaus Iohannis poate sa isi ia un timp indelungat de gandire. In ipoteza in care el insusi nominalizeaza un candidat de premier, fara a tine cont de majoritatea demonstrata prin automotiune, pare destul de verosimil ca se va mai pierde timp pentru formarea viitorului cabinet, care ar putea sa intruneasca sau sa nu intruneasca o majoritate in Parlament. Daca nu, atunci procedura va fi luata de la inceput. Si asa mai departe.

In tot acest timp, care poate insemna anotimpul verii si al vacantei parlamentare, Guvernul Grindeanu 2 va functiona cu motoarele turate la maximum si va da de pamant, rand pe rand, cu intreg programul de guvernare PSD+ALDE. Va oferi in stanga si in dreapta favoruri si va castiga, in ritm accelerat, de partea sa noi si noi parlamentari. Acest interval de timp va fi exact balonul de oxigent de care au nevoie liberalii, pentru a-si reveni dupa o lunga perioada de moarte clinica.

Iata, asadar, cat de important devine UDMR in ecuatia viitoarei puteri de la Bucuresti. Ce va obtine in schimb este inca o tema de dezbatere. Mai interesanta chiar. Si, in orice caz, generatoare de emotii individuale si colective.