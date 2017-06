Incepand de ieri si pana astazi, 14 iunie 2017, Directia Judeteana pentru Cultura () Iasi organizeaza o noua sedinta a Comisiei Zonale a Minumentelor Istorice (CZMI)! Chiar daca este vorba de analizarea si avizarea in baza legii a 123 dosare, mare parte dintre ele vizand aprobarea unorde zeci milioane euro, doar directorul si doi angajati ai institutiei sunt cei care s-au ocupat de intreg hatisul birocratic.Toate acestea alaturi de un numar de, ce provin din judetele: Vaslui, Bacau, Galati si Vrancea sau de reprezentanti ai Ministerului Culturii. De-a dreptul umilitor este ca functionarii primesc un salariu de mizerie si trebuie sa faca fata unor presiuni, politice sau a unor jocuri de interese uriase."Este un volum urias de munca, este vorba de o documentatie foarte stufoasa care trebuie analizata si de o responsabilitate uriasa pe care o am eu si colegii mei. Vorbim de analizarea unor dosare extrem de importante care, in principal, vizeazamonumentale ale zonelor pe care le avem in subordine. Nu vreau sa va mai spun de ce salarii exista pe zona noastra...", arata un angajat al DJC Iasi.Intreaga situatie a plecat de la masurile luate de fostulal Culturii, Vlad Alexandrescu cu privire la modul in care au fost alesi membrii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.Concret, in aceasta comisie ce se ocupa de judetele: Iasi, Vaslui, Galati, Vrancea si Bacau sunt urmatorii: rest. pictura Carmen Solomonea, arh. ing. Aurora Tarsoaga. arh. Vlad Moldovan, ing. Tiberiu Makkai Popa, ist. arta Dumitru Zaharia si arheologul Neculai Bolohan.Pe de alta parte, in contestatia trimisa de DJC la Bucuresti sunt reliefate o serie de probleme pe care ministerul Culturii nu le-a rezolvat si nu le-a luat in seama."Practic nu s-a schimbat structura comisiei, ramanand tot cinci judete, astfel din totalul de 11 membri, 5 locuri vor fi ocupate de arhitectii sefi ai judetelor componente fata de Comisia nr. 4 a judetelor Tulcea si Constanta cu 9 specialisti din totalul de 11 membri. Având în vederea dificultatea de deplasare la sedintele comisiei atât a arhitectilor sefi ai judetelor Vrancea si Galati, dar si a personalului din cadrul Directiilor Judetene pentru Cultura de aici, am propus reorganizarea comisiei zonale a monumentelor istorice nr. 5 Iasi. Neparticiparea arhitectilor sefi din celelalte judete la sedintele comisiei poate duce la situatia de a nu avea cvorum la sedinta. Ponderea arhitectilor sefi într-o comisie de 5 judete este de aproape 50 la suta, astfel încât absenta motivata si a unuia din membrii comisiei, poate duce la amanarea sedintei comisiei", se arata intr-un memoriu al DJC trimis la ministerul de resort, inca de anul trecut.Avand in vedere toate acestea, DJC Iasi a solicitat a fi reanalizata structura si componenta comisiei zonale si sa fie luate în considerare urmatoarele propuneri: Cristina Andrei - arhitect atestat de Ministerul Culturii, Daniel Visan, arhitect, Radu Petre Nastase, arhitect, Alexandru Secu - inginer, Corneliu Ciobanasu - arhitect, Dumitru Danut Aparaschivei - arheolog, Carmen Cecilia Solomonea - prof. univ. dr la Universitatea de Arte George Enescu (UAGE) si Maria Ana Zup - arhitect cu propunere membru invitat permanent.Propunerile vin deoarece judetul Iasi are înscrisi în Registrul specialistilor si expertilorimobil atât arhitecti cât si ingineri cu experienta în domeniul protejarii monumentelor istorice, care au fost membri însi putem beneficia în continuare de aceasta experienta.Din punct de vedere financiar,trebuie sa suporte costuri suplimentare atât pentru deplasarea arhitectilor propusi pentru Comisia zonala nr. 5, care nu au domiciliul în judetul Iasi, cât si pentru deplasarea ing. Alexandru Secu, propus pentru Comisia zonala nr. 7 - Suceava, Botosani, Neamt.