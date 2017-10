Anghel si Cristian Stanciu

In jurul Fundatiei Ecologice Green (FEG) Iasi, infiintata in urma cu 20 de ani, familia Stanciu a creat o impresionanta retea de firme care le aduce profituri uriase. Astfel, in conditiile in care fundatia FEG Iasi este neplatitoare de TVA, clanul Stanciu a creat firme precum FEG SRL Iasi, FEG 1 SRL Iasi, dar si multe alte companii prin care se scurg zeci milioane de euro.



In conducerea acestor companii figureaza Anghel Stanciu, Cristian Stanciu si sotia sa, Teodora. Sotia fostului deputat Anghel Stanciu este presedintele Fundatiei Ecologice Green. La cei peste 70 de ani ai sai, Virginia Stanciu incaseaza un salariu lunar de aproape 45.000 lei lunar, acesta fiind unul dintre cele mai mari salarii la nivelul Iasului, fie din sectorul privat sau de stat.



Deputatul PSD Anghel Stanciu a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casatie si Justitie la sase luni de închisoare cu suspendare, iar cea mai mare parte din averea sa a fost transferata catre fiul si nora sa.



Fostul senator si deputatimpreuna cu fiul sau, consilierul judetean, au ajuns printre cei mai mari rechini imobiliari din Iasi dupa un lung sir de achizitii de terenuri si cladiri facute in conditii cu totul si cu totul scandaloase. In jurul Fundatiei Ecologice Green, o aparenta insitutie de invatamant privata care produce diplome pe banda rulanta, clanul Stanciu a creat un adevarat imperiu, care valoareaza neoficial cateva zeci de milioane de euro.Cu toate ca sunt lideri de partid, Anghel Stanciu si Cristian Stanciu au evitat sa intre in scandaluri politice sau administrative in ultimii ani, iar motivul este unul cat se poate de evident: achizitiile de terenuri si cladiri, precum si eliberarea autorizatiilor dese fac mult mai usor daca exista relatii bune cu sefii din administratia publica si din lumea politica.Prin intermediul FEG, cei doi politicieni controversati au pus mana peimportante de patrimoniu, pe constructii-simbol din Iasi, care au fost transformate in afaceri private de cei din clanul Stanciu.Reporterii Cotidianului BUNA ZIUA IASI va prezinta cateva exemple din modul in care familia Stanciu a devenit una dintre cele mai bogate si influente familii din, iar asta prin achizitii accelerate de proprietati imobiliare extrem de valoroase.-ul pare sa fie copia fidela a firmelor capusa care au aparut in jurul companiilor de stat.a solicitat in urma cu mai multi ani lao autorizatie de construire pentru extinderea unui imobil cu destinatia de locuinta individuala. Dupa ce actele referitoare la proiectul imobiliar pareau sa fie in regula, membrii familiei Stanciu au solicitat eliberarea unei autorizatii pentru extinderea imobilului existent si schimbarea destinatiei din locuinta colectiva in spatii de cazare.Astfel, prin autorizatia de construire 13/7/2015, FEG-ului i se permitea construirea unei cladiri Parter + 2Etaje + Mansarda cu locuinte colective destinate studentilor. Practic, in locul unei locuinte individuale care se afla pe strada Smardan, aici a aparut o cladire cu totul noua in conditii suspecte si care produce bani pe banda rulanta. Mai mult, aceasta cladire noua este ridicata la cativa centimetri de imobilul vechi, neavand absolut nicio legatura cu noua cladire.De precizat faptul ca in caminul de pe strada Smardan au fost inchiriate absolut toate cele aproximativ 20 de camere la pretul de 150 euro patul pe luna. Fiecare camera are 2 paturi, iar asta inseamna un venit de 6.000 euro pe luna. "Nu mai avem locuri libere de mult timp. Tariful este de 150 euro pe pat, sunt 2 paturi in fiecare camera. Puteti incerca la inceputul anului viitor sa mai cautati locuri pentru ca sunt si cativa studenti cazati care este posibil sa plece", a spus administratorul caminului Festudis 2.O mare problema provocata de aceasta manevra scandaloasa in eliberarea autorizatiilor de construire sta in numarul insuficient de locuri de parcare din zona respectiva. Locuitorii imobilelor din zona au facut numeroase reclamatii referitoare la faptul ca aceasta zona din intersectia Bucsinescu nu poate face fata traficului rutier si a numarului mare de masini care tranziteaza acum zona odata cu venirea a aproape 50 de locatari noi.Pe strada Vasile Lupu nr. 26-28, clanul Stanciu da o alta lovitura imobiliara in conditii cu totul scandaloase prin intermediul FEG SRL siSRL, ambele controlate de familia Stanciu. Terenul a fost tranzactionat prin intermediul unei firme de apartament din Vaslui, si anume Mateo SRL, controlata de o anume Eugenia Andries Antoane, in schimbul sumei de 541.000 lei ( vezi FACSIMIL ).Aici, Fundatia Ecologica Green si Metcons SRL au solicitat eliberarea unei autorizatii pentru amenajarea unor spatii de cazare pentru studenti, asta tinand cont de faptul ca zona este acoperita de spatii de cazare. Dupa obtinerea actelor necesare si dupa demararea lucrarilor, clanul Stanciu a solicitat schimbarea destinatiei in unitate medicala.Practic, un spital va rasari printre casele iesenilor din zona Vasile Lupu, iar asta in conditiile in care terenul prezinta nereguli grave in ceea ce priveste alunecarile de teren. Stanciu a pus mana pe teren inca din 2011. Dupa ce a luat autorizatia pe vremea fostului primar Gheorghe Nichita, cei de la FEG au demolat constructiile existente si au trecut la noi constructii.Firma Metcons Top SRL are autorizatie de constructie valabila pana in 2018 pentru ridicarea caminului de studenti. Insa modul de lucru este inimaginabil. Imaginile de la fata locului sunt incredibile. Intreaga zona arata ca dupa razboi. Gardul sta sa cada, trotuarul din fata a fost spart, iar capacele de canal reprezinta un adevarat pericol pentru trecatori. Pana in prezent, nimeni nu a luat vreo masura ca aceste lucruri sa se schimbe, iar totul sa revina la normal. Stanciu pare ca nu va fi tras la raspundere pentru ca a distrus domeniul public cu buna stiinta si continua sa-si vada linistit de afacerile pe care le patroneaza.Locuitorii din zona au povestit faptul ca sub terenul respectiv este un izvor, iar terenul este instabil, riscul de prabusire fiind iminent. Cu toate acestea, FEG a obtinut autorizatie dupa autorizatie. Pentru terenul achizitionat in 2011 cei de la FEG au scos o autorizatie de demolare prin firma Metcons Top SRL, vizat fiind doar unul din imobile, mai precis casa veche, care avea doar parter."Construire camin tineret prin demolare partiala constructie existenta conform PUZ aprobat prin HCL nr. 250/29.07.2011", se arata in adresa pusa de cei de la FEG langa cladire. Termenul de finalizare al constructiei a fost stabilit pana in vara anului 2018.O alta lovitura imobiliara scandaloasa data de familia Stanciu este un proiect imobiliar pe ruinele unei case de patrimoniu. Actele pentru inceperea lucrarilor la cladirea aflata in spatele Casei Modei din centrul orasului (o alta cladire detinuta de familia Stanciu) au fost emise de municipalitatea ieseana in conditii suspecte. Documentele initiale emise de Primarie indicau faptul ca imobilul trebuia consolidat in regim de urgenta. Dupa cate se pare insa, administratia locala a asteptat emiterea autorizatiei de construire catre FEG pana cand cladirea s-a transformat intr-o ruina, astfel incat aceasta poate fi transformata in absolut orice."Autorizatia se elibereaza in regim de urgenta conform masurilor dispuse prin procesul-verbal de control privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor, incheiat in data de 04.05.2015 de catre Inspectoratul Judetean in Constructii, pentru lucrari de consolidare in regim de urgenta (...) cu conditia completarii documentatiei de autorizare ce va fi definitivata pe parcursul sau la incheierea executarii lucrarilor", dupa cum se arata in documentele respective.Dupa cate se pare, reprezentantii familiei Stanciu intentioneaza amenajarea pe acel amplasament a unui spatiu de invatamant ce va fi utilizat de Fundatia Ecologica Green.Casa in care a locuit poetul George Lesnea, amplasata pe strada Closca la nr 16, din spatele Casei Modei, era considerata monument istoric, fiind inscrisa in lista aprobata prin ordinul Ministerului Culturii si Cultelor la pozitia 1588. Cladirea a fost achizitionata de familia Stanciu undeva in 2009 si de atunci s-a aflat intr-o continua degradare. Unul din motivele pentru care cladirea s-a degradat a fost si litigiul in instanta pe care cei de la FEG l-au avut cu vecinii, cu care se judecau pentru asigurarea unui acces la proprietate.Dupa ce au asteptat sa se demoleze cladirea, autoritatile au venit cu o autorizatie de construire pentru Fundatia Ecologica Green, pentru o "consolidare in regim de urgenta", dupa ce Inspectoratul de Stat in Constructii a dat un aviz acum o luna.Toate acesteau fost cumparate cu bani cash de clanul Stanciu, iar la mijloc este vorba despre sume de zeci de milioane de euro. In editiile urmatoare, reporterii cotidianului BUNA ZIUA IASI vor continua sa arate modul in care familia Stanciu a reusit in ultimii ani sa devina unul dintre cei mai mari proprietari imobiliari, dar si una dintre cele mai bogate familii din Iasi.