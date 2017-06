El este cel mai titrat antrenor strain care a venit în Romania. Obiectivele lui Mangia la Craiova

Devis Mangia

are planuri mari la Craiova. Italianul, pe care Marcel Popescu l-a numit "cel mai titratstrain care a venit în România", vrea sa consolideze locul celor de la CS U printre fortele Ligii 1, îsi propune câstigarea Cupei României si promite ca oltenii vor face totul pentru a forta calificarea în grupele Europa League."Obiectivul este de a ne consolida locul în primele pozitii ale clasamentului, unimportant estesi sa încercam cu toate fortele sa intram în grupele", a declarat tehnicianul de 43 de ani, la conferinta de presa în cadrul careia a fost prezentat oficial.Fost antrenor la nationalaU21 a Italiei, pe care a condus-o pâna în finala Europeanului din 2013, i-a salutat pe jurnalisti cu un "buna ziua!" impecabil în limba româna si a afirmat ca este mândru de sansa pe care a primit-o."Multumesc managerului general si clubului pentru oportunitate, sunt fericit si mândru sa fiu antrenor al echipei. Stiam deja istoria clubului si am cunoscut persoanele care fac parte din conducerea clubului si sunt foarte încântat ca sunt oameni tineri, iar proiectul clubului m-a convins sa vin aici.Cunosc bine echipa, pentru ca am fost aici. Am vazut multe meciuri, chiar daca nu m-a vazut nimeni, eu le-am vazut pe viu. Am vazut mai ales partide din play-off. Ideile clubului sunt clare, stim de unde sa luam jucatori, dar preferam ca în acest moment sa pastrez ideile pentru mine", a explicat cel care le-a mai pregatit în cariera pe Varese, Palermo, Spezia, Bari si Ascoli.În scurta perioada petrecuta la Palermo, Mangia a luat contact cu Serie A TIM, unul dintre campionatele de top ale Europei."Devis Mangia este cel mai titrat antrenor strain care a venit în, prin simplul fapt ca în CV-ul lui exista Serie A, lucru care nu s-a întâmplat la ceilalti antrenori care au venit prima data în România, dar si pentru ca are medalia de argint la Campionatul European Under 21. A lucrat si în sectorul de tineret, dar cel mai mult a cântarit un element extrem de important. Chiar daca fotbalul italian a fost zguduit de scandaluri, Coverciano are o reputatie internationala si este un certificat de calitate formidabil. Faptul ca Devis Mangia a acceptat sa lucreze la Universitatea este un titlu de mândrie, iar cel mai mult a contat profesionalismul", a precizat presedinteleLa, Mangia va fi ajutat de Adrian Iencsi, dar si de un colaborator italian, "pe care îl voi alege în zilele urmatoare". De asemenea, staff-ul va fi completat de un preparator fizic român, Cornel Blejan, un altul italian, antrenorul cu portarii Catalin Multescu, nimeni altul decât fiul fostului antrenor, Gigi Multescu, în timp ce Corneliu Papura se va ocupa de analiza video.Totodata, gruparea din Banie va beneficia de personal care va avea în grija monitorizarea antrenamentelor, nutritia si recuperarea fizica.Joi, 15 iunie, craiovenii vor pleca într-un cantonament în Austria, pâna pe 7 iulie. Lotul va fi cazat la ParkHotel Hall, din regiunea Tirol.