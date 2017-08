El este ieseanul cu cea mai mare pensie din Iasi! Unii nici nu viseaza sa aiba atatia bani lunar

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

In timp ce uniise chinuie sa-si duca traiul zilnic cu o pensie de cateva sute de lei, altii duc o viata de huzur. Cei care primesc lunar sume uriase sunt iesenii care se incadreaza la categoria "pensii speciale". Conform informatiilor furnizate de Casa de Pensii, cele mai mari pensii speciale sunt ale magistratilor, aviatorilor si ale celor din sistemul public, cu o vechime de zeci de ani. Cele mai mari 10 pensii, stabilite in baza unor, cuprind pensii de serviciu acordate magistratilor si aviatorilor.Astfel, cea mai maredin Iasi este de 33.038 de lei, a unui, urmat de un altul, cu 31.519 lei lunar. Urmatorii in clasament sunt tot magistratii, dar si, care primesc in fiecare luna o pensie de peste 20.000 de lei. Cele mai mari 10 pensii din sistemul public, stabilite pe vechime in munca, stagiu de cotizare, sunt pentru medici (care au profesat atat in spital, cat si la Universitatea de Medicina si Farmacie) si(la mai multe institutii de invatamant).Astfel, cea mai mare pensie este cea a unui medic, in valoare de 8.157de lei, urmat de un altul cu 8.000 de lei. Urmatorii in clasament sunt pensionarii ieseni care primesc fiecare, peste 7.000 de lei lunar, de la Casa de Pensii din Iasi. La coada clasamentului pensionarilor cu pensii mari din sistemul public este un iesean care primeste 6.897 lei. Pensionarii de care vorbim, cu pensii foarte mari, au iesit la pensie dupa 50 de ani dein sistemul public.garantata de stat in prezent este 520 lei, dar ar putea creste la 600 lei incepand cu anul 2018. Aceasta se acorda in completarea pensiei rezultate din calcul si mai mica de 520 lei. Exista in plata in jur de 400 de persoane cu pensia de baza cuprinsa intre 1 leu si 5 lei, dar care primesc diferenta pana la 520 de lei sub forma de, cu exceptia celor care primesc pensie dintr-un sistem neintegrat sistemului public, de exemplu avocatii sau cultul catolic.Este vorba despre persoane cufoarte mic (o luna, un an).Contractul de asigurare sociala se încheie între persoana interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii competenta, în functie de domiciliul sau resedinta persoanei. Contractul de asigurare sociala se încheie în forma scrisa si produce efecte de la data înregistrarii acestuia la casa teritoriala de pensii.In sistemul public de pensii, pe baza de, conform legii pensiilor se pot asigura avocatii, notarii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum si orice persoana care doreste sa se asigure, respectiv sa îsi completeze venitul asigurat sau sa dobandeasca vechime in munca. Poate incheia contract de asigurare orice persoana cu cetatenie romana, indiferent daca realizeaza venituri (din salarii, activitati independente, chirii, drepturi de autor).