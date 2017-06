Ion Mihailescu

Functia de director tehnic alIasi a fost ocupata la scurt timp dupa cea fost numital Ministerului Dezvoltarii Regionale (MDRAP). Astfel, pe functia de conducere la compania de apa-canal a municipalitatii iesene a fost numit, un vechi angajat al ApaVital care a ocupat pana acum postul de. Decizia a fost luata in cadrul Consiliului de Administratie al ApaVital in conditiile in care Mihai Dorus, fostul director tehnic al companiei, a fost detasat ca secretar de stat."Domnul Ioan Mihailescu a fost numit in functia de director tehnic al ApaVital. Acesta a trecut din functia de director operational in cea dedupa ce s-a luat aceasta decizie in cadrul Consiliului de Administratie al ApaVital. Dumnealui lucreaza la noi de aproape 30 de ani si are experienta pe mai multe sectoare. A ocupat in trecut inclusiv functia de director tehnic in perioada in care Mihai Dorus a fost detasat la, iar incepand de anul trecut a ocupat functia de director operational al ApaVital", a precizat, director general al ApaVital SA Iasi.Postul de director tehnic in cadrul companiei de apa-canal este remunerat cu o suma de aproape 300.000 lei anual, adica 25 mii lei pe luna. Aproximativ 200 mii lei din acesti bani reprezinta salariul de director tehnic, iar restul sumei este reprezentata de bonusuri.In varsta de 56 de ani, Ion Mihailescu lucreaza in cadrul ApaVital de aproape 30 de ani. Acesta este absolvent al Institutului Politehnic "Gheorghe Asachi" Iasi, Facultatea de Constructii si Instalatii, iar pana in 1989 a fost diriginte de santier la Avantul - Buzau.Pana in anul 1995, acesta ocupa functia de diriginte de santier la Regia Autonoma de Judeteana Apa-Canal Iasi, dupa care, in perioada 1995-2000, acesta ocupa functia de Ofiter de proiect MUDP I (Program de Dezvoltare a Utilitatilor Municipale), implementata de RAJAC Iasi cu ajutorul unui imprumut BERD.In perioada august 2000 - mai 2001, Ion Mihailescu a ocupat postul de Sef Serviciu Tehnic, atunci cand titularul de drept al acestui post, Mihai Dorus, l-a inlocuit pe Cosmin Coman in fruntea Directiei de Strategii din cadrul Primariei Iasi care a plecat in momentul respectiv la Bucuresti pentru a deveni secretar de stat.Apoi, in perioada mai 2002 - iunie 2010, Ion Mihailescu a fost Sef Serviciu Investitii al ApaVital pentru investitiile finantate de Comisia Europeana (ISPA si BERD), dupa care, intre iunie 2010 - iunie 2016 a fost Manager Proiect pentru investitiile finantate prin POS Mediu. Incepand cu luna iulie 2016, acesta a ocupat functia de Director Operational al ApaVital Iasi.Mihail Dorus, noul secretar de stat al Ministerului Dezvoltarii Regionale (MDRAP), a fost in ultimii ani cel mai bine platit director de la institutiile din Iasi. Odata cu plecarea la Bucuresti, postul remunerat cu peste 300 mii lei anual a devinit vacant. Premierul Romaniei, Sorin Grindeanu, a semnat la finalul lunii mai numirea in functia de secretar de stat, iar acesta a plecat la Bucuresti la scurt tump dupa ce decizia a fost publicata joi in Monitorul Oficial."Ma onoreaza, ma obliga foarte mult aceasta. Voi incerca sa reprezint Iasul cat mai bine cu putinta, pentru ca pana la urma sunt vazut ca un reprezentat al judetului. Am fost propus de domnul, presedintele CJ Iasi si sper sa ma duc pe un domeniu in care am lucrat, in care ma pricep, pe investitii sau fonduri europene, voi vedea dupa ce voi fi convocat la Bucuresti", a declarat la momentul numirii Mihai Dorus.Fostul director tehnic a absolvit Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole a Politehnicii iesene in anul 1992, pe specializarea de inginer constructor in constructii civile, urmand ca in anul 2001 sa obtina titlul de doctor in inginerie in domeniul alimentarilor cu apa, canalizare si epurarea apelor uzate de la Institutul Politehnic Bucuresti - Facultatea de Hidrotehnica.