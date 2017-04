Elena Carstea vrea sa dea lovitura in afacerile imobiliare din Florida.

Elena Carstea Muttart locuieste de mai bine de 10 ani in Palm Beach (Florida), alaturi de sotul ei, Glenn Muttart, iar in primii ani din America a marturisit ca a incercat diverse meserii, de la vanzatoare de parfumuri intr-un mall la asistenta medicala. In 2014, despre cantareata s-a scris ca s-a reorientat profesional, aceasta luandu-si licenta de agent imobiliar. La inceput, Elena a fost pe cont propriu, dar lucrurile nu au mers asa cum si-a dorit, sansele de a se implica intr-o tranzactie de anvergura fiind mici.

Recent, Carstea a devenit agent in cadrul unei agentii imobiliare din Florida, aceasta urmand sa se ocupe de zona Boca Raton. Pe site-ul firmei respective, Carstea este descrisa ca “un agent de top, cu multi ani de experienta in domeniul imobiliar. Cunoaste zona, este dificil sa fii mai bun decat ea. Rezolva orice problema si ii place sa munceasca pana la epuizare. Este specializata in vanzari rezidentiale si comerciale, relocari, proprietati de lux si terenuri disponibile. Elena ofera asistenta in doua limbi, engleza si romana”.



Experienta Elenei Carstea nu pare, insa, atat de mare pe cat incearca sa prezinte agentia care a angajat-o! Pe un celebru site de imobiliare, unde sunt inscrisi toti agentii cu licenta din SUA, Elena Muttart figureaza cu trei profiluri, unde este trecut numarul sau de telefon. Din pacate, in dreptul tranzactiilor imobiliare se scrie ca are “0 case vandute”. De-abia zilele trecute, Elena s-a pus in miscare. Ea se ocupa de vanzarea unei case din Palm Beach, cu 420.000 de dolari, si de inchirierea alteia, in Boca Raton, cu 2.700 de dolari pe luna.