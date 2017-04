Emisiunea lui

a fost scoasa din grila de programe a postului

.

a facut chiar el anuntul, precizand motivul trist care a dus la aceasta decizie, dar si ce se va intampla cu el pe mai departe.

Christian Sabbagh a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj prin intermediul caruia anunta faptul ca emisiunea lui, ”Sabbagh in actiune”, a fost scoasa de pe post. Vedeta Kanal D le-a spus insa prietenilor lui ca va continua insa colaborarea cu postul TV.

Chiar daca emisiunea nu mai exista, raman tot jurnalist la Kanal D. Nu va faceti griji, voi fi prezent oriunde si oricand ! Am constiinta curata, am salvat vieti, multe vieti, iar postul pentru care lucrez, in tot acest timp mi-a fost alaturi!”, si-a anuntat Christian Sabbagh prietenii virtuali.

Intrebat ce s-a intamplat, jurnalistul a raspuns cu sinceritate: ”Simplu, oameni prefera cu totul alte emisiuni, de exemplu, cele de divertisment!”