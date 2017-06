EMOTII URIASE! Peste 6.000 de elevi ieseni sustin, ASTAZI, prima proba scrisa la Evaluarea Nationala

Astazi, de la ora 9:00 si pana la ora 11:00, in 181 de centre dedin intreg judetul Iasi se va derulaprimascrisa din cadrul Evaluarii Nationale (EN) 2017. Peste 6.000 de candidati vor fi testati la disciplina. Urmeaza ca miercuri, 21 iunie 2017, sa aiba loc testarea la Matematica."In judetul Iasi sunt inscrisi 6.106 de. Acestia vor sustinein 181 de centre examen. De asemenea, peste 2.500 de cadre didactice sunt implicate în comisii. Elevii vor fi prezenti în sali în intervalul 8:00 - 8:30, durata lucrarii scrise este de doua ore, in intervalul orar 9:00 - 11:00", au transmis oficialii Inspectoratului Scolar Judetean ().Afisarea primelor rezultate este programata în data de 26 iunie, pâna la ora 16:00. Contestatiile pot fi depuse în aceeasi zi, pâna la ora 20:00. Rezultatele finale vor fi comunicate pe 30 iunie, în centrele de examen si pe evaluare.edu.ro.În vederea semnalarii unor posibile disfunctionalitati în derularea, Ministerul Educatiei Nationale () pune la dispozitia celor implicati în acest, începând de astazi, 19 iunie, linia TELVERDE 0800801100 (numar de telefon apelabil gratuit). Numarul va fi disponibil zilnic, pe toata durata desfasurarii examenului, între orele 8:00 -16:00 (luni-joi) si 8:00-14:00 (vineri).De precizat ca, din acest an scolar, ponderea mediilor din clasele V-VIII la admiterea in liceu va fi de 20%, fata de 25%, cum era pana acum. Este foarte important rezultatul de la examenul scris, media de la cele doua probe reprezentand 80% din media de intrare in ciclul liceal.In luna aprilie a acestui an, Ministerul Educatiei Nationale a prezentat o analiza legata de rezultatele obtinute de elevii claselor a VIII-a, dupa ultima simulare a examenului de la Evaluarea Nationala. La Iasi, din cei peste 6.000 de candidati, nici macar jumatate nu au reusit sa obtina note peste 5 la disciplina Matematica. La testarea de la Limba si Literatura Romana, in schimb, situatia a fost mai buna, peste 60% dintreavand note peste 5.