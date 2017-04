Erdogan a trecut la AMENINTARI! "Europa va PLATI! Europa se PRABUSESTE"

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca problema aderarii tarii sale la Uniunea Europeana (UE), in impas de mai multi ani, urmeaza sa revina "pe masa" dupa referendumul privind extinderea prerogativelor prezidentiale, preconizat sa aiba loc in data de 16 aprilie, relateaza AFP, conform agerpres.

Intr-un discurs pronuntat la Izmir, oras din vestul Turciei pe tarmul Marii Egee, Erdogan a criticat din nou UE, cu care relatiile s-au tensionat in ultimele saptamani dupa ce mai multe state membre au interzis mitingurile in favoarea sa.

Procesul de aderare a Turciei la UE stagneaza de mai multi ani si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a reiterat luna trecuta ca reintroducerea pedepsei cu moartea va impiedica intrarea Turciei in UE. Or, duminica, Erdogan a explicat ca daca parlamentul va aproba reintroducerea pedepsei capitale si el ar trebui sa promulge legea, isi va pune semnatura "fara ezitare".Reluand o expresie utilizata in secolul al XIX-lea pentru a descrie starea Imperiului Otoman, seful statului turc a declarat ca Europa a devenit un "om bolnav". "Europa se prabuseste", a spus el. Relatiile Ankarei cu UE s-au tensionat semnificativ dupa ce Erdogan a acuzat luna trecuta Germania si Olanda de practici "naziste" pentru ca au interzis desfasurarea unor mitinguri electorale in cadrul campaniei pentru referendumul destinat sa sporeasca atributiile presedintelui turc.