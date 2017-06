Un baiat dinin varsta de zece ani si-a salvat sora in varsta de doi ani. Cei doi copii erau in drum spre o batranica in varsta de 90 de ani. Cand s-au apropiat de casa ei cainele femeii a scapat din lant si a sarit la fetita sa o muste. Atunci baiatul s-a bagat in fata ei si a fost muscat de mai multe ori de. Incidentul a avut loc in satul, iar localnicii spun ca micutul a dat dovada de mult curaj si si-a pus viata in pericol pentru a-si salva surioara. Gabriel a avut nevoie de ajutorul medicilor."Am fost solicitati sa intervenim in localitatea Paun, comuna, pentru unde caine. A fost dirijat imediat un echipaj medical detip B2 cu asistent, care la locul solicitarii au gasit un baiat cu varsta de 10 ani, care prezenta plagi muscate de caine in regiunea torace-posterior si sangerare. Dupa acordarea asistentei medicale de urgenta, pacientul a fost transportat stabil hemodinamic la sectia UPU a Spitalului pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi", a declarat Nicolai Pralea, purtator de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi.Stapana cainelui, o batrana in varsta de 90 de ani pe nume Adela Rapa a plans in continuu. "Ce pot eu sa fac? Sunt batrana, vai de capul meu. Mi-e mila de baietelul asta de nu mai pot. Venea si ma mai ajuta prin curte. El s-a bagat sa-si apere surioara. Imi pare foarte rau... Mi-e frica acum ca voi fi amendata, dar ce pot sa fac... Nu vroiam sa se intample asa ceva. Cainele a rupt lantul", a povestit batrana in lacrimi.Copilul nu a fost ranit grav si cel mai probabil va fi externat cat de curand. Vecinii spun ca a avut mult curaj. "Baiatul a avut curaj. Va dati seama daca fetita era muscata? Putea sa fie moarta daca nu se baga fratele ei", a spus unul dintre vecini.