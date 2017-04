"Traversez o perioada buna, am început sa-mi intru în ritm. Usor-usor mi-am revenit si sper sa o tin tot asa. Înainte de a veni la Iasi nu mai jucasem de 15 luni si era greu sa-mi revin. Am fost la Piatra Neamt si am prins acea perioada cu Masone, apoi am fost la Voluntari. Am ajuns la Iasi în etapa a 4-a si era normal sa am evolutii mai sterse la început. E foarte greu sa intri si sa joci dupa o pauza de 15 luni. Dar eu aveam încredere ca îmi voi reveni, era doar o chestiune de timp. Oriunde ma simt bine. Nu conteaza unde joc, important este sa o fac cât mai bine. Înainte de a veni la Iasi am mai jucat în spatele vârfului, iar laam fost folosit mai mult în benzi", a declarat Stefanescu. Jucatorul Politehnicii a recunoscut ca nu a fost sunat inca de nimeni de la Steaua, dupa evolutiile bune pe care le-a avut."Nu m-a sunat nimeni, dar nu vad un motiv sa o faca. Eu sunt la CSM Poli, sunt jucatorul acestei echipe pâna în vara. Nu este vreo problema daca nu m-a contactat nimeni. Nu ma deranjeaza acest lucru. Eu zic ca e prea mult sa se vorbeasca despre Steaua. Am facut 2-3 meciuri bune si deja sunt dat înapoi la Steaua. Eu zic ca e prea mult. Trebuie sa am continuitate, sa am evolutii bune în continuare. Nu vreau sa ma pacalesc, trebuie sa fiu corect cu mine însumi. Trebuie sa ramân cu picioarele pe pamânt si sa-mi vad de treaba. Important este sa avem rezultate la fel de bune în urmatoarele meciuri", a mai spus Stefanescu.