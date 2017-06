Este ADEVARAT! NASA a facut ANUNTUL in aceasta seara

NASA

NASA a anuntat in aceasta seara ca a descoperit 219 planete in afara sistemului nostru solar, scrie The Independent. Dintre acestea, 10 au zone muntoase precum Terra si in plus, se afla in ceea ce specialistii numesc "zona de aur", adica nu foarte departe de soarele lor si deci nu excesiv incalzite, dar nici prea departe de stea, deci nici prea friguroase astfel incat sa nu existe apa.

Prezenta apei este considerata un factor cheie pentru existenta vietii.

Anuntul a fost facut printr-o postare pe Twitter, iar descoperirea duce numarul de exoplanete descoperit in afara sistemului nostru solar, cu ajutorul telescopului Kepler, la peste 4.000.



Sursa: antena3.ro