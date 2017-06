Este aproape facut! Oficialii Viitorul confirma ca Dragos Nedelcu poate semna cu FCSB

Dragos Nedelcu

Gigiasteapta ziua de joi pentru a oficializa transferul lui(20 de ani). Finantatorula dezvaluit, la Digi Sport, ca negocierile nu s-au purtat cu Gica, ci doar cu impresarul jucatorului.Faptul ca Nedelcu are sanse sa devina fotbalistul ros-albastrilor a fost confirmat si de Cristian Bivolaru, directorul general al campioanei, într-o declaratie gazduita ÎN DIRECT, în cadrul emisiunii ”Digi Sport Matinal”."Vom vedea ce se va întâmpla cu Nedelcu. Nu ma pot pronunta eu acum, dar va pot confirma ca exista si varianta de a semna cu FCSB”, a spus oficialul gruparii din Ovidiu.Chestionat care dintre urmatorii doi fotbalisti, Dragos Nedelcu si Florinel Coman au sanse sa ajunga la gruparea lui Becali, Bivolaru a replicat:”Daca vorbim de cine ar putea ajunge la Steaua, atunci cred ca mai repede e Nedelcu", a replicat directorul general al Viitorului, pentru Digi Sport.Becali este convins ca dupa Budescu, Larie si Morais îl ”va semna” si pe Nedelcu.Cred ca o sa-l luam, asteptam un raspuns miercuri. Probabil asteapta si alte oferte, asa cred. Impresarul mi-a spus ca joi Nedelcu va fi la Steaua”, a spus Becali, la Digi Sport.Intre timp, FCSB se afla în Slovacia, acolo unde sustine primul cantonament al verii. Nicolae Dica pregateste o noua formula de joc pentru sezonul urmator. Noul tehnician are în plan sa schimbe sistemul si se gândeste serios sa renunte la ”4-2-3-1” folosit în sezoanele precedente.Antrenorul de 37 de an si-ar dori sa joace în ”3-4-3”, sistem pe care-l pregateste în acestsi pe care doreste sa-l puna la punct în cel de-al doilea stagiu de pregatire, care va fi în Olanda.Pâna în acest moment FCSB a transferat 3importanti - Larie, Budescu si Morais - toti 3 urmând a fi titulari în noul sistem gândit de Dica. Pe lânga cei 3 au mai fost adusi Niga, Szecui si Grecu, dar cel mai probabil acestia vor evolua mai mult la echipa a doua.Dica mai asteapta un jucator pentru a-si putea pune planul în aplicare. Este vorba despre Dragos Nedelcu, de la Viitorul, care este foarte aproape de a semna cu FCSB.”Impresarul mi-a spus ca joi Nedelcu va fi la”, a spus Becali, la Digi Sport. În vârsta de 20 de ani, acesta va rezolva si problema jucatorului eligibil pentru nationala U21.În noul sistem gândit de Dica apararea va fi formata din Balasa, Larie si Momcilovic. La mijlocul terenului se vor regasi cel mai probabil Pleasca, Pintilii, Nedelcu, Morais, iar atacul va fi format din Budescu, Alibec si Tanase, dupa cum de altfel a spus si finantatorul ros-albastrilor.Cum ar putea arata FCSB în sezonul urmator: Nita - Balasa, Larie, Momcilovic - Pleasca, Pintilii, Nedelcu, Morais - Budescu, Alibec, Tanase