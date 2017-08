Este OFICIAL! Rocsana Marcu nu mai apare la TV. Motivul pentru care a luat aceasta DECIZIE

Rocsana Marcu

Rocsana Marcu, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare din Romania, a anuntat ca a incheiat colaborarea cu Antena Stars, acolo unde lucra de peste trei ani. mai mult, vedeta spune ca nu va mai aparea la TV.





Rocsana Marcu a anuntat, pe pagina sa de Facebook, ca nu mai apre la TV.

"Dragii mei, asa cum stiti, am impartit cu voi gandurile si multe dintre trairile pe care le-am avut de-a lungul anilor. Deorece imi respect publicul si prietenii formati de-a lungul a 20 de ani de cariera in televiziune, vreau sa fiti chiar voi primii care afla faptul cā am decis ca este momentul unei schimbari pe plan profesional.

A fost o colaborare frumoasa, pe parcursul celor 3 ani si jumatate si vreau sa le multumesc celor din conducerea Antenei Stars dar si echipei cu care am petrecut zi si noapte la munca. Este momentul pentru pentru noi inceputuri iar viitorul suna bine!:)", a fost mesajul postat de Rocsana Marcu.

