Este OFICIAL! Victor Ponta a facut ANUNTUL: "S-a depasit orice limita. Il sprijin pe Grindeanu cu orice risc"

Victor Ponta 4

Victor Ponta a raspuns unui comentariu pe Facebook in care i se reprosa modul in care a ales sa procedeze in scandalul din PSD.

„Nu ma supar! Dar sunt momente in viata cand trebuie sa faci doar ceea ce simti ca este corect si drept ( fara sa mai conteze daca esti exclus din Partid, daca te linseaza o televiziune sau daca pierzi sau castigi suporteri)! Eu acum sunt convins ca Dragnea face rau si Romaniei, si PSD si lui Grindeanu! Deci - il sprijin cu orice risc”, a raspuns fostul premier.