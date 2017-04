• Mare petrecere in Politia ieseana • Toti iesenii ii felicita pentru curajul de care au dat dovada in confruntarea cu infractorii chiar si atunci cand viata lor si a familiilor atarna de un fir de ata • BCCO Iasi a inregistrat in ultimii ani cele mai bune rezultate la nivel national



Lucratorii din cadrul Brigazii de Combatere a Crimei Organizate () Iasi au sarbatorit 24 de ani de la infiintarea acestei structuri. Echipa de combatere a crimei organizate dina inregistrat in ultimii ani cele mai bune rezultate la nivel national. Acum, lucratorii acestei structuri se afla sub coordonarea ofiterului, numit oficial in functia deal acestei structuri, incepand cu data de 21 noiembrie 2016.Acesta l-a inlocuit pe Gheorghe Zbarnea, care a iesit la pensie la sfarsitul lunii septembrie 2016. Proaspatul lider al acestei structuri nu se lasa invins de traficantii de droguri sau de persoane si chiar daca are o mana de oameni in subordine, reuseste sa tina in frau interlopii din judet chiar si cu pretul vietii.BCCO Iasi este considerata cea mai buna structura de acest gen la nivel national, iar oamenii de aici sunt folositi in unele dintre cele mai dificile misiuni de combatere a crimei organizate. Pana in prezent, aceasta structura a primit trei distinctii in urma rezultatelor exceptionale avute.