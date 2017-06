ESTE VESTEA ZILEI! Peste 1.000 de romani vor beneficia de acesti BANI! Milioane de euro se afla la mijloc

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a platit pana in prezent peste 27 de milioane de lei (6 milioane de euro) unui numar de 2.003 beneficiari ai programului de sustinere a tomatelor cultivate in spatii protejate, a anuntat, marti, MADR.

In perioada urmatoare, fermierii vor mai primi alte 1,294 milioane de lei, respectiv 280.000 euro.

Potrivit unui comunicat al MADR remis marti AGERPRES, cei mai multi agricultori care au primit deja sumele in conturi provin din judetul Olt (1.099 beneficiari), Giurgiu (598) si Buzau (89). In functie de documentatiile depuse de catre directiile agricole judetene, urmeaza a fi efectuate platile si pentru restul celor inscrisi pentru ciclul 1 de productie, care au valorificat pe piata cantitatile prevazute pana la data de 15 iunie, respectiv circa 4.500 beneficiari.

'Restul celor inscrisi in program care nu au livrat pe piata cantitatile prevazute pot face dovada comercializarii tomatelor cultivate in spatii protejate in ciclul 2 de productie, si anume perioada noiembrie-decembrie 2017', se arata in comunicatul MADR.

Numarul total al celor care s-au inscris in acest program este de 7.323 beneficiari din toate judetele tarii, cei mai multi inscrisi fiind din judetele Olt, Giurgiu, Galati, Dolj, Buzau, Teleorman, fapt ce demonstreaza interesul deosebit manifestat de producatorii agricoli pentru aceasta forma de sprijin.

Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis de 3.000 de euro/an pentru cultura de tomate, beneficiarii trebuie, printre altele, sa detina o suprafata cultivata cu tomate in spatii protejate de cel putin 1.000 mp, sa obtina o productie de minimum 2 kg tomate/mp, dar si sa valorifice o cantitate de tomate de 2.000 kg dovedita cu documente justificative.

Schema de ajutor de minimis este destinata producatorilor agricoli persoane fizice care detin atestat de producator, producatorilor agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderilor individuale si familiale, producatorilor agricoli persoane juridice.

Conform datelor statistice, consumul mediu de tomate pe locuitor in Romania se ridica la 31 de kilograme, fata de 34,5 kg in UE, iar productia reprezinta 20,27% din productia totala de legume produsa in Romania. La nivelul anului 2015, productia de rosii a fost de 101.881 tone in sere si solarii.

Importurile de rosii se ridica anual la 50.000 de tone si costa in jur de 35 de milioane de euro, in timp ce exporturile sunt de 16 ori mai reduse, respectiv de numai 3.000 de tone, cu o valoare de 2 milioane de euro.

Resursele financiare pentru aplicarea schemei de ajutor de minimis sunt in valoare de 179,75 milioane de lei, contravaloarea in lei a 40 de milioane de euro, si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2017.