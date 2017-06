apa cu gheata

O consumi in fiecare zi, in special in zilele calduroase de vara, insa nu stii cat de rau iti face apa cu gheata.

Se pare ca acesta combinatie afecteaza functiile digestive ale corpului, prevenindu-l sa digere alimentele cum trebuie.

Atunci cand bei

, corpul trebuie sa foloseasca energie pentru a incalzi lichidul. Aceasta este tocmai energia pe care ar trebui sa o foloseasca in

.

Bauturile reci iti contracta vasele de

si impiedica hidratarea corecta a celulelor. In plus, iti afecteaza

. Consumul de apa rece duce la formarea de mucus in corp care afecteaza imunitatea.

Ceea ce trebuie sa faci este sa bei

sau la temperatura camerei.