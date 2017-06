Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat, marti, la Parlament, ca a aflat de la mai multi parlamentari, inclusiv de la cei din grupul PSD, ca liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, va propune un nou premier de la UDMR, ceea ce este o chestiune care „depaseste imaginarul in politica”, scrie News.ro.

„La mai bine de jumatate de an de guvernare, dupa ce s-a prezentat in fata propriilor colegi cu un plic in alb si le-a cerut un vot de incredere fara sa stie pe cine voteaza, mi s-a parut un lucru extrem de grav si sper ca nu se confirma, insa daca domnul Dragnea va propune un prim-ministru de la UDMR e o chestiune care deja depaseste imaginarul in politica”, a afirmat Eugen Tomac.

Chestionat de unde are aceasta informatie, deputatul PMP a sustinut ca de la mai multi colegi parlamentari, inclusiv de la PSD.

„Am auzit informatia discutand cu colegi din Parlament, inclusiv cu o parte din PSD. E o informatie pe care am primit-o acum putin timp, mi s-a parut extrem de ingrijoratoare. Daca domnul Dragnea nu mai are incredere in proprii colegi, nu cred ca este o solutie sa vina cu o propunere de la UDMR”, a completat Eugen Tomac.