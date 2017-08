Evolutia cifrei de afaceri, in crestere cu 51%, pentru NTT Data Romania

NTT DATA ROMANIA A INREGISTRAT IN PRIMELE SAPTE LUNI ALE ANULUI 2017 O CIFRA DE AFACERI DE 29,5 MIL. EUR, IN CRESTERE CU 51% FATA DE ACEEASI PERIOADA A ANULUI ANTERIOR.

“Rezultatele financiare ale companiei, din primele 7 luni ale acestui an, vin pe fondul unei evolutii excelente a business-ului intregii echipe NTT DATA Romania. Pana la sfarsitul acestui an calendaristic estimam o cifra de afaceri de 54 Mil. EUR, in crestere cu 45% in raport cu anul precedent. Este al doilea an consecutiv in care inregistram o crestere agresiva a veniturilor, dupa cresterea de 49,5% realizata anul trecut “, declara Daniel Metz – CEO NTT DATA Romania.

Ponderea veniturilor realizate pe piata locala a depasit 25%. Un rol determinant l-au avut proiectele de implementare SAP S/4 HANA, serviciile de tip Embedded precum si evolutia constant pozitiva a produsului propriu, Clarvision ERP.

Ȋn ceea ce priveste piata externa, compania a continuat ofensiva de ridicare permanenta a valorii adaugate in proiectele pe care le deruleaza.

Se doreste castigarea unor clienti noi, de tip premium, in industriile bancara si de asigurari. Aceste industrii ar trebui sa sustina cresterea exponentiala inregistrata in ultimii ani in

industria auto, acolo unde NTT DATA Romania are o pondere de peste 45% a cifrei de afaceri.

1600 DE ANGAJATI SI COLABORATORI EXTERNI PANA LA SFARSITUL ANULUI 2017

Echipa NTT DATA Romania a depasit in luna august plafonul de 1450 de membri, iar pana la sfarsitul acestui an isi propune angajarea a inca 150 colegi noi.

Momentan in NTT DATA Romania exista peste 100 pozitii deschise, printre care se numara roluri de Project Manager, Arhitect Solutii, Operations Manager, pozitii de programare Java, Cobol, Embedded,.Net, ABAP dar si consultanta SAP, consultanta AMS si testare automata.

