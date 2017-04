Evolutia Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate din cadrul Politiei Romane

Anul acesta, Directia de Combatere a Criminalitati Organizate din cadrul Politiei Romane a implinit 24 de ani de activitate.

De-a lungul timpului, politistii acestei structuri au solutionat unele dintre cele mai importante dosare cu care s-a confruntat Politia Romana, pornind de la capturi ce insumeaza tone de droguri si ajungand la destructurarea unor grupari care traficau femei sau copii, ori se ocupau cu fraude internationale cu carti de credit si inselaciuni pe unele dintre cele mai mari site-uri de licitatii din lume.

Infiintata in anul 1993 ca o structura de elita in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate a avut permanent ca obiectiv lupta impotriva celor mai periculosi infractori, indiferent daca acestia se ocupau cu traficul de droguri, traficul de fiinte umane, spalarea de bani ori criminalitatea informatica.

Pornind de la doar 3 politisti, in 1993, Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate are astazi mai multe servicii in care lucreaza politisti care se ocupa de combaterea criminalitatii informatice, combaterea traficului de droguri si analizarea acestora, investigarea infractiunilor de terorism, combaterea grupurilor de criminalitate organizata, investigarea financiara a gruparilor infractionale, precum si combaterea falsurilor de moneda.

La nivel teritorial exista 15 brigazi (una la Iasi), 28 de servicii si 4 laboratoare de analiza si profil al drogurilor cu aceleasi linii de munca existente la nivelul structurii centrale.

Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate coopereaza, in conditiile legii, cu structuri similare din alte tari, precum si organisme internationale abilitate in domeniul combaterii criminalitatii organizate, rezultatele obtinute de politistii romani fiind apreciate an de an de partenerii internationali.

De asemenea, politistii romani sunt chemati in calitate de specialisti pentru a impartasi colegilor din alte tari din experienta pozitiva pe care au acumulat-o in combaterea activitatilor ilicite desfasurate de gruparile infractionale si aducerea celor vinovati in fata instantelor de judecata.

Solutionarea cu celeritate a cauzelor de criminalitate organizata se realizeaza in echipe formate din politisti de combatere a criminalitatii organizate si procurori DIICOT.