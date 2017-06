EXCLUSIV! A murit unul dintre celebrii profesori universitari ieseni - FOTO

iasi

Prof. univ. dr. ing. Boris Plahteanu, nascut in 1941 la Chisinau, Basarabia, si-a construit activitatea de cercetare si cea didactica in jurul Facultatii de Constructii de Masini si ai Catedrei Masini - unelte si scule, pe care a condus-o timp de 12 ani, intre 1979 si 1985, iar ulterior intre 2000 si 2006. Acesta a avut o activitate ampla de cercetare, fiind autor si coautor la 24 de monografii, tratate si cursuri, publicand 204 lucrari stiintifice si detinand 56 de brevete de inventie.



In total acesta a coordonat 45 de proiecte, granturi, contracte de cercetare si de proiectare. Acesta a pus umarul, in cariera sa, si la crearea mai multor organizatii si fundatii care au drept scop promovarea stiintelor tehnice.



Este membru fondator al Societatii Inventatorilor din Romania, al Fundatiei Cultural-stiintifice „Stefan Lupascu” si al Societatii Inventatorilor din Romania. In cariera sa a primit sapte distinctii de rang inalt, printre care si Ordinul National „Steaua Romaniei”, Crucea de comandor a Ordinului „Meritul Inventiv” al Belgiei, Crucea de ofiter al ordinului „Meritul Belgo-Spaniol”, cat si Ordinul Renasterea Ucrainei.



Sincere condoleante familiei!

Din nefericire, prof. univ. dr. Boris Plahteanu a murit. Acesta a fost unul dintre pilonii Scolii Nationale de Inventica."Conducerea Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi anunta cu regret stingerea din viata a profesorului universitar doctor inginer Boris Plahteanu, unul dintre cei mai reputati profesori ai Politehnicii iesene", au precizat reprezentantii TUIASI.