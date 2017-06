EXCLUSIV: Accident cu noua victime pe drumul european DE58! Sase autoturisme au fost implicate - FOTO

Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineata intre localitatile Sarca si Budai, fiind implicate sase autovehicule.



Soferul unui autoturism Skoda ar fi patruns pe contrasens, a lovit un alt autovehicul ce se deplasa regulamentar, proiectandu-l in autovehiculele din spatele acestuia. Cele cinci autoturisme avariate sunt Volkswagen Golf 5, Opel Astra, Volkswagen Passat, o autoutilitara Renault si un Fiat. In urma impactului au rezultat noua victime, printre care si o femeie insarcinata care a primit ingrijiri medicale de prim-ajutor. Din cele noua persoane care au fost evaluate de catre echipajul medical, opt au refuzat transportul la spital, sase dintre ele fiind soferii autovehiculelor implicate in coliziune.



La fata locului s-au deplasat politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi, criminalistii si un echipaj medical de urgenta al SAJ Iasi de la substatia Podu Iloaiei. Victima a fost transportata la Maternitatea "Cuza Voda" si, ulterior, la Spitalul de Neurochirurgie "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iasi pentru consultatii suplimentare.



"Am fost solicitati la ora 9:25 sa intervenim la un accident rutier soldat cu o victima produs intre localitatile Sarca si Budai. A fost dirijat imediat un echipaj medical de urgenta tip B2 cu asistent de la substatia Podu Iloaiei, care la locul solicitarii au gasit o femeie, de 24 de ani, cu sarcina in 23 de saptamani, agitata dar stabila hemodinamic si respirator. Aceasta acuza dureri abdominale, cefalee occipitala si a fost transportata sub monitorizare la Maternitatea "Cuza Voda" pentru investigatii suplimentare. Dupa consultarile de acolo, a fost redirectionata catre Spitalul de Neurochirurgie 'Prof. Dr. Nicolae Oblu' din Iasi pentru consultatii neurologice", ne-a declarat Nicolai Pralea, purtator de cuvant al SAJ Iasi.