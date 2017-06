EXCLUSIV! Accident GRAV la Iasi. Un motociclist a fost izbit frontal - FOTO/Live VIDEO

Accident Popas Pacurari

Politistii de la Biroul Rutier Iasi

In acasta seara un accident rutier deosebit de grav s-a produs in zona Popas Pacurari, acolo unde soferul unui autoturism marca Ford a intrat in coliziune cu un motociclist. In urma impactului, motociclistul a fost ranit extrem de grav.La fata locului s-au deplasatsi un echipaj medical care l-a preluat pe barbat.