EXCLUSIV! Accident grav la Targu Frumos! Un barbat de 75 de ani a lovit o femeie pe trecere

In aceasta dimineata un accident rutier grav s-a petrecut pe raza orasului Targu Frumos, dupa ce un barbat de 75 de ani din Bacau, in timp ce conducea un autoturism marca Ford, a surprins si accidenttat o femeie in varsta de 59 de ani care se afla in traversarea regulamentara a strazii.

La fata locului a intervenit un echipaj medical care a acordat ingrijiri medicale victimei. Aceasta a suferit mai multe rani in zona toracica si a membrelor superioare.

Soferul vinovat a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Politistii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.