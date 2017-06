UPDATE: Doua autoturisme s-au izbit violent iar cuirculatia in zona se desfasoara cu dificultate. Soferii ambelor autoturisme inplicate in accident au fost testati cu alcooltestul, rezultatele fiind negative.

In urma cu putin timp un accident rutier grav s-a produs in zona Institutului Regional de Oncologie Iasi.

La fata locului au intervenit pompierii SMURD si politistii de la biroul rutier Iasi care fac investigatii. Din cate se pare, patru persoane ar aveanevoie de ingrijiri medicale.

Vom reveni cu amanunte!