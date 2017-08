EXCLUSIV! Accident rutier in apropiere de fostul Bazar - FOTO

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

In cursul diminetii zilei de joi, 24 august 2017, uns-a produs in apropiere deColiziunea ar fi avut loc intre doua autoturisme. In urma impactului nu au rezultat victime, ci doarmateriale.Citeste si: Taxi facut praf in zona CUG! Soferul a murit La fata locului au intervenit politistii rutieri, criminalistii si un echipaj medical SAJ Iasi.