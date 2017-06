EXCLUSIV: Accident rutier la Schitu Duca. Doua persoane ar avea nevoie de ajutor - FOTO

In urma cu putin timp un accident rutier s-a produs in localitatea Schitu Duca, in urma caruia ar fi rezultat victime omenesti.



O soferita de aproximativ 60 de ani, care se deplasa dinspre Iasi catre Vaslui, a pierdut controlul volanului intr-o curba, a parasit partea carosabila si s-a izbit intr-un gard. Alaturi de o alta femeie, pasagera in autovehicul, au fost ranite in urma impactului, avand nevoie de ingrijiri medicale.

Politistii de la Biroul Rutier Iasi s-au deplasat la fata locului, alaturi de un echipaj medical de urgenta tip B2 cu asistent din cadrul SAJ Iasi si o ambulanta EPA SMURD pentru a acorda ingrijiri medicale ranitilor. Ambele victime au fost transportate la spital.



"Am fost solicitati printr-un apel la 112 efectuat la ora 14:15, sa intervenim la un accident rutier cu victime produs in localitatea Schitu Duca. A fost dirijat imediat un echipaj medical de urgenta tip B2 cu asistent, care la locul solicitarii au gasit o femeie de 53 de ani, care prezenta traumatism cranio-facial, traumatism cranio-cerebral, contuzie umar stang si epistaxis anterior. Dupa acordarea asistentei medicale de urgenta pacienta a fost transportata la sectia UPU a Spitalului Sf. Spiridon din Iasi pentru investigatii de specialitate", ne-a declarat Nicolai Pralea, purtator de cuvant al SAJ Iasi.



Soferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ.