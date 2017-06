In urma cu putin timp un accident rutier s-a produs in localitatea Schitu Duca, fiind implicat un singur autoturism.



Un sofer de aproximativ 60 de ani, care se deplasa dinspre Iasi catre Vaslui, a pierdut controlul volanului intr-o curba, a parasit partea carosabila si s-a izbit intr-un gard. Doua femei, pasagere in autovehicul, au fost ranite in urma impactului, avand nevoie de ingrijiri medicale.

Politistii de la Biroul Rutier Iasi s-au deplasat la fata locului, alaturi de un echipaj medical de urgenta tip B2 cu asistent din cadrul SAJ Iasi si o ambulanta EPA SMURD pentru a acorda ingrijiri medicale ranitilor.



Soferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ.