❌

In urma cu cateva momente politia rutiera a fost solicitata de catre o persoana cu privire la faptul ca pe raza localitatiis-ar fi produs unrutier. EXCLUSIV/UPDATE: Accident groaznic la Iasi! Un sofer a murit pe loc - FOTO, VIDEO



Din primele informatii se pare ca soferul unei autoutilitare, din cauza carosabilului umed a pierdut controlul volanului si a intrat in sant. In urma coliziunii, atat el cat si un alt pasager au fostPolitistii si un echipaj medical au ajuns la fata locului.