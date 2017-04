In accident a mai fost implicat inca un autoturism, este vorba despre un Volkswagen Golf.In urma cu putin timp, unrutier a avut loc peIn evenimentul rutier este implicat un autoturism marca Audi care este distrus in mare parte.Circulatia in zona a fost blocata timp de cateva minute, mai multe tramvaie fiind oprite. La fata locului au intervenit pompierii, un echipaj SMURD si politistii de la Biroul Rutier care efectueaza cercetari.