EXCLUSIV: Accident rutier usor pe Calea Chisinaului - FOTO

Uns-a produs in aceasta dimineata pe. In coliziune sunt implicate doua autovehicule.Cel mai probabil pe fondul unei neacordari de prioritate, soferul unui autoturism marca Seat a intrat in impact lateral cu unce apartine unei firme de constructii.Din fericire nu au rezultat victime, singurele pagube fiind cele materiale.Circulatia pe sensul de mers Tesatura/Tudor Vladimirescu - Baza 3 este ingreunata, intrucat cele doua autovehicule au ramas stationate pe mijlocul strazii.