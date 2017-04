• Pentru cei mai multi din societatea contemporana, munca, talentul si reusita unor asemenea copii trece, cel mai adesea, fara sa starneasca ecouri sau macar banalele aprecieri ale autoritatilor responsabile! • Dincolo de toate acestea, chiar daca unii dintre ei au parintii plecati in strainatate, provin din familii modeste sau muncesc din greu sa duca o viata normala, au dovedit ca se poate • Asta daca pui suflet, muncesti si ai un tel frumos in viata • Exemplar este ca, nu este vorba de genii, descoperiri epocale sau miraculoase ci de un grup de adolescenti inteligenti, modesti, frumosi si educati • Astfel, dupa exemplul oferit de Colegiul National Stefan cel Mare din orasul Hirlau, si un grup de elevi si profesori ai Colegiului Tehnic I.C. Stefanescu din municipiul Iasi arata, inca o data ca, povestea reusitei lor educationale este una remarcabila si frumoasa • Aceasta poate fi urmarita, integral, intr-un material video doar pe www.bzi.ro



Pe de alta parte, omul din spatele acestei intregi reusite este, atat prin felul in care manageriaza unitatea educationala preuniversitara, dar mai ales prin apropierea si comunicarea pe care o are cu colegiidar si cu elevii, este chiar, directorul de la Stefanescu."Noi, in colegiu, punem un mare accent pe relatia cu profesorii si elevii nostri. Conteaza mult sa aiba o mentalitate de invingatori si sa creada ca sunt cei mai buni. Ganditi-va ca, multi dintre ei au parintii plecati la munca in strainatate, sunt crescuti de bunici si au o situatie materiala modesta. Totusi, noi reusitm sa le oferim ode, sa aiba sansa in a se angaja pe o meserie buna, sa respecte viata, sa reuseasca si sa fie cetateni", arata profesorul Voinea.

"Copiii de la tara au har si sunt dotati pentru anumite obiecte fata de care manifesta un interes viu"



Pe de alta parte, acolo unde tineri de la mari colegii de elita, nu doar din Romania dar si din strainatate, avand o conditie materiala foarte buna, clacheaza sau se multumesc cu putin, Gabriel Turbinca - aflat in clasa a V-a la Colegiul National Stefan cel Mare din orasul Hirlau dar originar din satul Cârjoaia, comuna Cotnari a reusit sa se califice laNationala de Matematica 2017. Plecand de la toate acestea, intepelat in legatura cu ceea ce inseamna sa reusesti, atat in viata dar si in educatie, prof. Aurel Neicu - directorul colegiului de la Hirlau o completeaza pe colega sa de la institutia din Iasi."Copii cu har,dotati pentru anumite obiecte fata de care manifesta un interes viu, înca de când pasesc in colegiul nostru si nu sunt o raritate. In fiecare an identificam elevi cu potential deosebit in Matematica, Limba romana, Limbi straine, Religie, Arte sau Sport si fiecaruia încercam sa-i descoperim acel filon de aur care sa-l îndrepte catre împlinire si. Asa se explica faptul ca am gasit copii talentati, chiar daca educatia lor primara a fost realizata in mediul rural au dovedit ca si acolo învatatorii sau profesorii dedicati, inimosi au cultivat sâmburele de vocatie din fiecare. Ei au investit încredere si multe ore de munca pentru ca discipolul lor sa iasa la lumina, sa se dezvolte si sa-si caute drumul spre performanta, iar mai târziu catre un destin. Scoala noastra este o astfel de pepiniera, din care pornesc timid elevi proveniti din scoli rurale, dar care prin tenacitate si ambitie ,ocrotiti parinteste de profesori care intuiesc valoarea lor, ajung in fazele judetene sau nationale ale competitiilor scolare", a conchis si Neicu.