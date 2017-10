EXCLUSIV! Andrei Plesu, Doctor Honoris Causa al Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi

Cunoscutul scriitor si filosof Andrei Plesu va primi din partea Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi, pe 12 decembrie 2017, titlul de Doctor Honoris Causa al UAIC. Ceremonia va fi prezidata de actualul ordonator de credite, respectiv rector interimar al institutiei de invatamant superior, prof. univ. dr. Mihaela Onofrei.

Andrei Gabriel Plesu (n. 23 august 1948, Bucuresti) este un scriitor si eseist roman, estetician si istoric al artei, stilist al limbii romane. A fost ministrul Culturii (28 decembrie 1989 - 16 octombrie 1991) in Guvernul Petre Roman si ministrul Afacerilor Externe in Guvernul Radu Vasile (29 decembrie 1997-22 decembrie 1999), potrivit informatiilor culese de Wikipedia.

Absolvent al Liceului „Spiru Haret” si al Facultatii de Arte Plastice (la Sectia de istoria si teoria artei), ca sef de promotie, a participat la Scoala de la Paltinis, fiind alaturi de Gabriel Liiceanu unul dintre cei mai importanti discipoli ai filosofului Constantin Noica. In tinerete, la varsta de 20 de ani (in 1968), a intrat in Partidul Comunist Roman, pentru ca in ultimii ani ai regimului comunist sa fie unul dintre intelectualii opozanti, neremarcandu-se totusi prin gesturi militante de disidenta. A ajuns persona non grata in urma scandalului „Meditatiei Transcedentale”, pierzandu-si locul de munca si fiind nevoit sa petreaca o perioada de timp „in exil” la Tescani. Desi i-a fost permis sa paraseasca tara inca inainte de 1989, intalnind figuri de prima mana ale exilului, precum cuplul Virgil Ierunca-Monica Lovinescu, a ales sa nu ramana in strainatate.

Doctor honoris causa al Universitatii „Albert Ludwig” din Freiburg (2000) si al Universitatii „Humboldt” din Berlin (2001), Commandeur des Ordre des Arts et des Lettres, Grand Officier de la Légion d'honneur si autor de succes, a fost si puternic contestat in ultimii ani, fiind asimilat alaturi de Gabriel Liiceanu si Horia Roman Patapievici unui grup de interese care ar acapara viata intelectuala si culturala a Romaniei. Andrei Plesu a fost de asemenea aspru criticat ca sustinator al presedintelui Traian Basescu, desi isi depusese inca din 2005 demisia din functia de consilier prezidential.

A fondat revista culturala Dilema (mai tarziu redenumita Dilema Veche), in care publica un editorial saptamanal. Plesu a realizat impreuna cu Gabriel Liiceanu cateva emisiuni de televiziune, printre care 50 de minute cu Plesu si Liiceanu (2011).

Ca scriitor, inregistreaza un important succes de stima si de public (critica il consacra dinainte de 1989 - N. Manolescu, Monica Lovinescu etc. -, cartile sale cuprind azi constant tiraje de zeci de mii de exemplare) cu volumele Minima moralia (1988), Jurnalul de la Tescani (1993) si Despre ingeri (2003). Contrastul formal intre o problematica grava (cu deosebire morala, teologica si existentiala) si abordarea ei relaxata, adesea ludica si de o frapanta veracitate, constituie elementul determinant al stilului sau de autor.

