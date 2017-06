Primaria cauta un nou arhitect sef pentru municipiul Iasi. De mai bine de un an, interimatul este asigurat de arhitectulcel care l-a inlocuit pe fostulsef, Tudor Vericeanu. Insa, concursul nu este organizat de primarie, ci de Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP).Culmea, in urma selectiilor dosarelor, ANFP a decis ca singuruladmis pentru probele scris si interviu este tot Alexandru Mustiata. Acesta urmeaza sa se bata de unul singur pentru functia publica de conducere. Intrebat de reporterii BZI ce parere are despre faptul ca este singurul candidat, Mustiata a sugerat ca nu are nicio legatura cu aceasta situatie."Am sunat lasi mi-au spus ca voi sti cu cine voi candida cand ma voi duce la proba scrisa. Nu stiu altceva", a spus arhitectul Mustiata, vizibil deranjat de intrebarile reporterilor. Mai mult, concursul nu a fost anuntat pe site-ul primariei, pentru a pastra un spirit al transparentei."Competenta de organizare a concursului apartine ANFP-ului care se ocupa de tot, de publicitate", a spus Emanuel Smantana, sef Resurse Umane in cadrul primariei Iasi. Insa, atmosfera in primarie nu este tocmai vesela la auzul vestilor ca Mustiata este singurul candidat. "Nu avem nimic cu baiatul, dar nu s-a gasit o persoana mai competenta?", au spus surse dinDosarul arhitectului a fost admis la inceputul acestei saptamani, pe data de 12 iunie. Pe site-ul ANFP, anuntul dea fost afisat pe data de 15 mai. Proba scrisa urmeaza sa fie sustinuta pe data de 20 iunie, ora 10:00, la sediul ANFP. Daca va lua o nota mai mare de 7.50, Mustiata va sustine si interviul.Conform legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, candidatii pentru ode conducere trebuie sa indeplineasca mai multe conditii, printre care si o vechime de minimum trei ani in specialitatea studiilor."Conditii: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, în domeniul arhitectura sau urbanism, absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, în conditiile prevederilor art. 36 indice 1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administratiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, în conditiile legii", se arata in conditiile de participare.Conform declaratiei de avere, Alexandru Mustiata este de departe cel mai bogatdin Primaria Iasi. Venit din zona Botosani, Mustiata exceleaza la capitolul terenuri. Doar in municipiul Botosani, arhitectul detine aproxiamtiv patru hectare situate in intravilan.In judetul Botosani mai are in proprietate 10.860 de metri patrati intravilan si 15.900 metri patrati de teren agricol. Aceeasi declaratie de avere mai arata un hectar de padure chiar in zona Cheile Bicazului, judetul Neamt. In Iasi a cumparat un teren de 557 metri patrati si un apartament spatios ce masoara 104,86 metri patrati. Noul arhitect se mai lauda cu o casa in municipiul Botosani si alta in localitatea Bucecea.