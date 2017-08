EXCLUSIV! Barbat in stare grava, dupa ce a fost accidentat pe trecerea pentru pietoni - FOTO/UPDATE

In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat ca soferul responsabil de accidentarea pietonului nu consumase alcool

Victima a fost transportata la spital, starea de sanatate a acesteia fiind una grava.Barbatul accidentat are 50 de ani.In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc in zona Spitalului de Recuperare din Iasi. Din primele informatii pe care le detinem, reiese faptul ca un pieton, in timp ce tranversa strada regulamentar, a fost lovit de o masina. Politia si un echipaj medical au ajuns la fata locului.Revenim cu detalii.