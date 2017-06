EXCLUSIV: Barbat ranit grav dupa ce a cazut de pe o scara

In urma cu cateva momente un barbat de aproximativ 45 de ani, s-a dezechilibrat si a cazut de pe o scara in timp ce efectua niste reparatii. Intamplarea s-a petrecut in satul Bosia, comuna Ungheni.

Barbatul s-a lovit puternic in zona capului, iar sotia acestuia a cerut ajutorul medicilor.

La fata locului s-a deplasat si un echipaj de la politie, insa se pare ca totul a fost un incident.



Ieseanul a fost transportat la spital de un echipaj medical de urgenta tip B2 cu asistent din cadrul SAJ Iasi unde medicii vor efectua investigatii de specialitate.